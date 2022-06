‘Bie shumë shpejt në dashuri’ Fation Kuqari nxjerr të qarat e Atdhe Xharavinës për vajzat

Ish konkurrentët e Përputhen, Atdhe Xharavina dhe Fation Kuqari kanë krijuar raporte mjaft të mira pavarësisht historikut me zënka gjatë emisionit.









Dyshja ishin të ftuar sot në ‘Ftesë në 5’, ku folën edhe për marrëdhënien e tyre në miq në armiq.

“Atdheu sa erdhi dhe donte pak vëmendje dhe u kap me luanin, me mua. Mua më keqkuptonin nga ekrani dhe më ka ndodhur thuajse me të gjithë çunat që erdhën pas meje në emision. Që në fillim donin të kapeshin me mua dhe nuk e di pse.”- tha Fationi rreth debateve të tyre në ‘Për’puthen’ teksa Atdheu shtoi: “Kapesha me Fationin sepse ishte personazhi më i fortë dhe unë u kapa të rrënjët jo te degët. Por nuk e zgjata shumë se është njeri i mirë dhe kemi shumë të përbashkëta. Kështu është shumë shok i mirë por me gocat nuk e di.’

I pyetur më pas se si i ka Atdheu raportet me vajzat Fationi nuk u kursye aspak. Ai tha se Atdheu bie shpejt në dashuri me një vajzë edhe nëse thjesht ka folur me të. Më tej, shtoi se këtë e shpreh edhe në rrjetet sociale me dedikime, këngë apo foto.

“Atdheu bie shumë shpejt në dashuri. Sa e njeh një vajza thotë se ka rënë në dashuri. “Po prit një herë”- i them. Nëse e sheh në Instagram atë muhabet ka. Nxjerr një herë në dy ditë këngë dashurie. Ose bën romane gjoja që e kanë zhgënjyer, heq foton, mbyll Instagramin, hap Instagramin. Është shumë i dhembsur por nuk shprehet. Për herë të fundit ka qarë në fundjavë kur po ktheheshim nga jugu por nuk e di arsyen. Ky mund të bjerë në dashuri edhe duke folur me një vajzë.”– u shpreh ai.