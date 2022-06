Familja shqiptare nuk miratonte lidhjen me të dashurin 15 vite më të madh, babë e bir rrëmbejnë vajzën në Greqi!

E paprecedentë në Greqi! Një 50-vjeçar shqiptar ka rrëmbyer vajzën e tij 22-vjeçare, pasi kjo e fundit kishte një lidhje me një 37-vjeçar, lidhje dashurie për të cilën familja nuk ishte dakord. Sipas denoncimit, babai 50-vjeçar së bashku me djalin e tij 21-vjeçar, kanë kryer rrëmbimin e 22-vjeçares, në bashkëpunim me një shok.









Mediat greke raportojnë se dy burrat së bashku me një shok të tyre, pasditen e së dielës kanë dalë me makinë në rrugët e Kypselit dhe pas kërkimeve e kanë gjetur atë duke ecur bashkë me të dashurin e saj. Më pas babë e bir e kanë marrë vajzën me forcë dhe e kanë hipur në makinë.

Fill pas këtij episodi, babë e bir e futën në një apartament të nëndheshëm në Kaosariani. Ata ishin kujdesur t’i merrnin celularin 22-vjeçares, në mënyrë që ajo të mos mund të kërkonte ndihmë ndërkohë që e kishin mbyllur në apartament dhe më pas tentuan ta bindin për orë të tëra që të hiqte dorë nga dashuria e saj.

Sipas mediave greke, skena zgjati deri mëngjesin e së hënës kur vajza kërkoi të shkonte në tualet dhe arriti të kërkonte ndihmë. Pak minuta më vonë në vendin e ngjarjes mbërriti policia, e cila çoi pas hekurave babë e bir dhe shokun e tyre.