Ish-bosi i Formula 1: Do të haja edhe një plumb për hir të Putinit (VIDEO)

Ish-bosi britanik i Formula 1, Bernie Ecclestone, ka lënë pa fjalë gazetarët dhe shikuesit e emisionit të mëngjesit ‘Good Morning Britain’ për atë që tha për presidentin rus Vladimir Putin, i cili ka goditur Ukrainën që nga 24 shkurti.









91 – vjeçari Ecclestone beson se shoku i tij, një burrë i fortë nga Rusia, bëri gjënë e duhur duke pushtuar Ukrainën ndërsa i hodhi topin presidentit ukrainas, Volodymyr Zelensky, duke thënë se ai duhet të kishte bërë më shumë për të shmangur luftën.

Sipas gazetës britanike “Daily Mail”, Ecclestone theksoi gjithashtu se presidenti 69-vjeçar i Rusisë është një njeri i ndjeshëm.

Bernie Ecclestone mbështet Vladimir Putin – “Do të merrja një plumb për Putinin”

Duke folur nga një çati me diell në Ibiza, ai tha duke iu referuar viktimave civile në Ukrainë “nuk ishte e qëllimshme”.

Për Presidentin e Ukrainës, Ecclestone tha se, para luftës, Zelensky ishte një komedian dhe me sa duket dëshiron të vazhdojë të jetë.

Ai shtoi se pushtimi i Ukrainës “mund të kishte përfunduar ndryshe” nëse Zelensky “bisedonte me Putinin”.

“Unë e kuptoj që ai ishte një komedian dhe mendoj se dëshiron të vazhdojë këtë profesion, sepse mendoj se nëse do të kishte menduar disa gjëra, sigurisht që do të kishte bërë një përpjekje më të madhe për të folur me zotin Putin, i cili është një njeri i arsyeshëm dhe do ta kishte dëgjuar dhe ndoshta “Ai bëri diçka për këtë”, tha ai në përgjigje të një pyetjeje të gazetarit britanik Ben Shepard.

Deklaratat e biznesmenit të pasur britanik vijnë pas raportimeve për sulme ruse ndaj komplekseve të apartamenteve dhe një qendre tregtare në Ukrainë, ku liderët perëndimorë flasin për krime lufte.

Kujtojmë se një muaj më parë ish-kreu i Formula 1, u arrestua në Brazil për armëmbajtje pa leje.

Biznesmeni 91-vjeçar ka rënë në prangat e autoriteteve teksa po hipte në një avion privat me destinacion Zvicrën, sipas policisë lokale.

Një LW Seecamp.32 pa dokumente u gjet në bagazhin e Ecclestone gjatë një ekzaminimi me rreze X, sipas autoriteteve.

Britaniku Croesus u arrestua dhe u dërgua në aeroportin e Virakopos.

Ecclestone pranoi se arma ishte e tij, por tha se nuk e dinte se ishte në bagazhin e tij, i tha policisë.

Ai vendosi lirimin me kusht dhe u lirua për të udhëtuar në Zvicër .

Ai është i martuar me Fabiana Ecclestone me origjinë braziliane, nënkryetare e FIA-s dhe anëtare e Këshillit Botëror të Sporteve Motorike.