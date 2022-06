Konkurenca me Kinën/ SHBA i kërkon Google dhe Apple mbylljen e TikTok

Komisioni Federal i Komunikimeve, një agjenci e qeverisë amerikane për komunikime, i ka kërkuar Apple dhe Google që të heqin mediat sociale nga aplikacionet e tyre përmes një letre.









Rrjeti social është në pronësi të Bytedance, një kompani kineze.

Nënshkruesi i nismës është Brendan Carr, anëtar i komisionit, i cili ka shpërndarë kërkesën e bërë në Twitter.

“TikTok nuk është ashtu siç duket. Nuk është thjesht një aplikacion për ndarjen e videove ose memeve qesharake. Rrjeti social funksionon si një mjet i sofistikuar mbikëqyrjeje që mbledh sasi të mëdha të të dhënave personale dhe të ndjeshme,” tha Carr.

Komisioneri federal i emëruar nga Trump në 2018 citon raportin e BuzzFeed Neës, sipas të cilit inxhinierët socialë kinezë kishin akses në të dhënat jopublike të përdoruesve amerikanë midis shtatorit 2021 dhe janarit 2022. Konfirmimi erdhi në më shumë se 80 takime mes punonjësve të TikTok.

Zëdhënësja e mediave sociale Maureen Shanahan iu përgjigj hetimit të BuzzFeed Neës me një deklaratë të shkurtër: “Ne e dimë se jemi ndër platformat më të kontrolluara nga pikëpamja e sigurisë dhe synojmë të heqim çdo dyshim në lidhje me të dhënat e përdoruesve në SHBA. Kjo është arsyeja pse ne punësojmë ekspertë. Ne punojmë vazhdimisht për të vërtetuar standardet tona dhe për të angazhuar palë të treta të besueshme dhe të pavarura për të testuar mbrojtjen tonë.”

TikTok i kishte rezistuar tashmë përpjekjeve të Trump për të bllokuar aplikacionin, me ndalime që nuk u zbatuan kurrë. Në qershor 2021, presidenti Joe Biden anuloi urdhrat ekzekutivë nga paraardhësi i tij që u përpoqën të detyronin ByteDance t’i shiste mediat sociale një kompanie amerikane.

Brendan Carr shpjegoi në kërkesën e publikuar se:

“TikTok është në pronësi të ByteDance, me qendër në Pekin, një organizatë e lidhur me Partinë Komuniste Kineze. Është e qartë se ajo paraqet një rrezik të papranueshëm për sigurinë kombëtare për shkak të mbledhjes së tij të gjerë të të dhënave të kombinuara me Kinën në dukje të pakontrolluar. akses në të dhënat e ndjeshme”.