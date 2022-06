“Nëse s’do të qajë…”- Marrëveshje bashkëpunimi për gazin, Rama: Varemi nga humori i “Atij” lart për energjinë

Në Madrid është nënshkruar Memorandumi i Mirëkuptimit ndërmjet Albgaz dhe kompanisë prestigjioze spanjolle ENAGAS, për t’i hapur rrugë bashkëpunimit mbi një sërë projektesh të Qeverisë Shqiptare në sektorin e gazit.









Rama: Është shumë e mirë për ne dhe besoj se do jetë shumë e mirë edhe për ENAGAS. Keni kryesuar përpjekjet e qeverisë për tranzicionin ekologjik. Është kënaqësi të them që jemi me energji 100% të ripërtëritshme në Shqipëri. Vjen me dhimbje koke sepse 100% me energji të ripërtëritshme por nuk jemi të diversifikuar deri tani në burimet tona të ripërtëritshme.

Varemi nga ai lart, humori i tij, nëse nuk do të qajë është vërtet e vështirë, por tashmë po investojmë në energjinë diellore. Nesër do të inaugurojmë nisjen e ndërtimit të parkut të parë diellor, i pari në rajon. Po punojmë që të bëjmë diçka edhe me erën.