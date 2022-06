Plagoset 25-vjeçarja në Sarandë, motori i saj u përplas me një autobus! Gjendja e të lënduarës

Një aksident ka ndodhur këtë të enjte në në Mesopotam, Finiq, si pasojë e të cilit ka mbetur e plagosur një qytetare.









Burimet zyrtare bëjnë me dije se motori me drejtues qytetarin me iniciale M. Z., 29 vjeç, është përplasur me një mjet autobus me shoferin me iniciale V. Z., 55 vjeç.

Për shkak të përplasjes, ka mbetur e dëmtuar pasagjerja A. D., 25 vjeçe, e cila udhëtonte në motomjet dhe fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Sakaq, në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.

Njoftimi i policisë:

Sarandë/Informacion paraprak

Sot, rreth orës 18:20, në Mesopotam, Finiq, një motomjet me drejtues shtetasin M. Z., 29 vjeç, është përplasur me një mjet autobus me drejtues shtetasin V. Z., 55 vjeç. Si pasojë e përplasjes ka mbetur e dëmtuar pasagjerja shtetasja A. D., 25 vjeçe, e cila udhëtonte në motomjet dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor, i cili po kryen veprimet e mëtejshme në lidhje me sqarimin e rrethanave të aksidentit.