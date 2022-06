Pushimet e “nxehta” të Diletta Leotta! Gazetarja sportive ekspozon format bombastike në plazh

E shtrirë në diell, Dilletta Leotta është fotografuar teksa relaksohet duke lexuar një libër. Me bikini të bardha që i ekspozonin format bombastike trupore, gazetarja sportive nuk mund të mos tërheqte vëmendjen e pushuesve që i kishin sytë nga ajo.









Teksa shijonte rrezet e diellit në Sardenia, italiana seksi dukej shumë joshëse dhe pozat e saj të nxehta flasin vetë.

Gazetarja sportive ndodhej me pushime me nënën e saj Ofelia, mes zërave se është në një marrëdhënie me modelin Giacomo Cavalli, megjithatë ai nuk ndodhej aty.