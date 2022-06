Tentoi të vriste me thikë një person dy muaj më parë pas sherrit të momentit, arrestohet 46-vjeçari në Tiranë!

Një 46-vjeçar me iniciale F.C. është arrestuar nga policia e Tiranës pasi ishte shpallur në kërkim për tentativë vrasje.









Blutë bëjnë me dije se në maj të këtij viti pas një sherri me një tjetër person e ka qëlluar atë me thikë duke tentuar ta vrasë.

Njoftimi i Policisë Tiranë:

“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Nr. 3 ndaluan shtetasin në kërkim F. C., 46 vjeç, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tiranë i ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprat penale “Vrasja më dashje”, mbetur në tentativë dhe “Plagosja e rëndë me dashje”. Shtetasi F. C., më datë 11.05.2022, pas një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me mjet prerës shtetasin G. K”, thuhet në njoftimin e policisë.