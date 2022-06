(VIDEO) Zyrtare/ Starton aventura e Kristjan Asllanit te Interi, mesfushorin kuqezi e prezanton Lukaku!

Interi ka zyrtarizuar transferimin e Kristjan Asllanit, me mesfushorin që ka firmosur kontratën me klubin zikaltër. 20-vjeçari starton kështu aventurën e re me Interin, pas transferimit nga Empoli për 12 milionë plus 2 të tjera bonus.









Prezantimi i mesfushorit kuqezi fillimisht është bërë nga ana e Interit me një video ku shfaqet Romelu Lukaku duke folur për Asllanin dhe më pas klubi ka postuar foton e mesfushorit duke firmosur kontratën në prani të presidentit Stiven Zhang.

“Fola me djalin e ri, Asllanin. Më pëlqen mentaliteti i tij, ka për të surprizuar. Është vetëm 20 vjeç, por nga mënyra si flet duket si 27.”, shprehet Lukaku.