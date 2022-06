“Zv.drejtorët mbërritën sot në gjykatë të pashoqëruar nga policia”/ Vrasja e Xhuvanit, Klodiana Lala: Konstatoj standarde të dyfishta

Gazetarja Klodiana Lala shkruan në “Facebook” se dy ish.zv-drejtorët e Policisë së Elbasanit, Albert Nushi dhe Nikollaq Palla, të arrestuar për vrasjen e Pjerin Xhuvanit katër ditë para zgjedhjeve të 25 prillit 2021, kanë mbërritur sot në gjykatë për t’u njohur me masën e sigurisë të pashoqëruar nga policia.









Gazetarja Lala thekson se në këtë ngjarje konstaton vetëm standarde të dyfishta.

“Albert Nushi dhe Nikollaq Palla dy ish zv drejtoret e policise se Elbasanit te dyshuar per shperdorim detyre e kallezim te rreme ne lidhje me vrasjen e Pjerin Xhuvanit me 21 prill 2021, 4 dite para zgjedhjeve parlamentare dolen kete te enjte para gjykates per tu njohur me masen e sigurise ‘arrest shtepie’. Te dy zyrtaret e larte iu drejtuan gjykates dhe mberriten aty te pashoqeruar nga policia, sic e parashikon procedura. Ne kete ngjarje vetem standarte te dyfishta konstatoj”, shkruan gazetarja Lala.