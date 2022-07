ANALIZA/ Kina forcon kontrollin, por shkëlqimi i Hong Kongut po zbehet

Statusi i Hong Kongut si qendër ndërkombëtare financiare dhe biznesi duket se po zbehet.









Dhjetëra mijëra banorë kanë dalë nga ish-kolonia britanike pasi kontrolli autoritar i Pekinit dhe kufizimet e rrepta pandemike që synojnë përafrimin me strategjinë e Kinës “zero-COVID” riformësojnë në mënyrë dramatike jetën në qytet.

Më shumë se 120,000 njerëz, vendas dhe emigrantë u larguan në 2020 dhe 2021, me dhjetëra mijëra të tjerë që priten të ndjekin të njëjtën rrugë edhe këtë vit.

Në një anketë të kryer nga Dhoma Amerikane e Tregtisë e Hong Kongut vitin e kaluar, më shumë se 40 për qind e emigrantëve thanë se po planifikonin të largoheshin, kryesisht për shkak të shqetësimeve mbi një ligj drakonian të sigurisë kombëtare të vendosur nga Pekini në vitin 2020.

Masat e COVID që kufizojnë udhëtimet ndërkombëtare janë një perspektivë të zymtë për konkurrencën e ardhshme të qytetit.

Në të njëjtën kohë, më pak profesionistë po lëvizin në territor, ku numri i aplikimeve për viza pune ka rënë nga 41,592 në 2018 në 14,617 në 2020, sipas të dhënave të qeverisë.

Nën reformat ekonomike të “Dyerve të Hapura” të iniciuara nga presidenti kinez Deng Xiaoping në 1978, integrimi i qytetit me Kinën u thellua, duke nxitur investime dhe tregti të fuqishme ndërkombëtare.

Pesë vjet më vonë, dollari i Hong Kongut u lidh zyrtarisht me dollarin amerikan, pasi pasiguria mbi të ardhmen e kolonisë së atëhershme rezultoi në një nënçmim të mprehtë të monedhës.

Sipas kushteve të kthimit të Hong Kongut në Kinë në 1997, Pekini premtoi të ruajë mënyrën e jetesës së qytetit, duke përfshirë liritë civile dhe liritë politike që nuk janë të disponueshme në Kinën kontinentale, për të paktën 50 vjet sipas parimit “një vend, dy sisteme. ..”

Megjithatë, këto liri kanë rënë me shpejtësi mes një goditjeje gjithëpërfshirëse ndaj disidencës që praktikisht ka zhdukur opozitën pro-demokratike të qytetit dhe ka detyruar mbylljen e mediave të pavarura dhe dhjetëra organizatave të shoqërisë civile.

Shefi ekzekutiv i ardhshëm i Hong Kongut, John Lee, është zotuar të forcojë reputacionin e Hong Kongut si një qendër financiare globale, pa ofruar një afat kohor për rihapjen e qytetit për botën.

Lee, një ish shef sigurie që kandidoi pa kundërshtarë në zgjedhjet e kontrolluara fort nga Pekini. Ai ka përshëndetur ligjin e sigurisë kombëtare për rivendosjen e rendit dhe stabilitetit dhe e ka përshkruar zbatimin e ligjit “një shtet, dy sisteme” si “jashtëzakonisht të suksesshëm”.

Por për kompanitë ndërkombëtare, pasiguria e krijuar nga ligji që ka rezultuar në më shumë se 200 arrestime dhe ka krijuar ndryshime të rëndësishme në sistemin ligjor të trashëguar nga britanikët e qytetit, është bërë një burim i madh shqetësimi, sipas Michael Davis, profesor në Universitetin e Hong Kongut.

“Ligji i paqartë i sigurisë kombëtare shkakton pasiguri të konsiderueshme në lidhje me sjelljen e pranueshme për kompanitë ndërkombëtare,” tha Davis për Al Jazeera.

Davis tha se firmat ndërkombëtare gjithashtu përballen me presion për të mbështetur politikat e Pekinit”, ndërsa në të njëjtën kohë këto kompani përballen me presion në demokracitë ku operojnë për të mos mbështetur politika të tilla represive, me rrezikun e përjashtimit nga tregu”.

Cilado qoftë e ardhmja e Hong Kongut, nuk ka dyshim se ai do të jetë më i lidhur ngushtë me Kinën. Tashmë, më shumë se gjysma e kompanive të listuara në Bursën e Hong Kongut (HKEX) janë nga kontinenti.

Yuen, lektor i ekonomisë, tha se Kina shpreson të përdorë Hong Kongun për të arritur qëllimet ekonomike, duke përfshirë ndërkombëtarizimin e renminbit (monedhës kineze) përmes “pritjes së obligacioneve të shprehura në RMB dhe të qenit një qendër off-shore e shkëmbimit RMB”.

“Tregu i aksioneve të Hong Kongut dominohet gjithnjë e më shumë nga kompanitë kontinentale,” tha ajo.

Ndërsa liritë dhe karakteri ndërkombëtar i Hong Kongut kanë vuajtur, shtrirja në rritje e qytetit me Kinën është shoqëruar me rritjen e pasurisë. Që nga viti 1997, ekonomia e qytetit është më shumë se dyfishuar, me produktin e brendshëm bruto (PBB) që arriti në 368 miliardë dollarë në 2021 – megjithëse PBB-ja u tkurr 4 për qind në tremujorin e parë për qind nga viti në vit pasi kufizimet pandemike rëndonin rritjen.

Davis, profesori i drejtësisë, parashikoi se Pekini do të derdhte investime në Hong Kong në mënyrë që të krijonte një “pozicion dominues” për kompanitë kontinentale dhe “minimin e rëndësisë tradicionale” të bizneseve vendase dhe ndërkombëtare.

Për Joseph, ditët e Hong Kongut si një portë për bizneset e huaja për të hyrë në Kinë janë në të kaluarën.

“Nëse dua të krijoj një kompani për të bërë biznes kinez, në vend të kësaj do të filloja një në Shangai,” tha ai.