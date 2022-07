Favore seksuale në këmbim të roleve, producenti mohon akuzat: Pjesë e një fushate shpifjeje!

Producenti Randall Emmett akuzohet se ka ofruar role në këmbim të favoreve seksuale. Në një artikull të publikuar nga Los Angeles Times, pretendohet se 51 vjeçari i ofroi një gruaje role filmike në këmbim të favoreve seksuale dhe heshtjes për marrëdhëniet intime me të.









Gazeta citon një letër të shkruar nga avokatja Gloria Allred, e cila përfaqësonte një aktore në atë kohë 23-vjeçare, që pretendonte se Emmett i dërgoi asaj një tekst që thoshte se duhej të kryente marrëdhënie me të në këmbim të punës.

Allred pretendonte në letrën, e cila ishte e datës 5 tetor 2021, dhe dërguar Emmett, “që për të marrë punën e aktrimit nga” producenti, klienti i saj “do të duhej të kryente favore seksuale”. Sipas tij, kjo bëhet për të dëmtuar imazhin e tij.

Akuzat vijnë pasi Emmett dhe Lala Kent, anuluan fejesën në tetor 2021, pasi mirëpritën vajzën Ocean. “Akuzat janë të rreme dhe pjesë e një fushate shpifjeje tashmë të njohur, të orkestruar nga ish e fejuara e Randall për të ndikuar në mosmarrëveshjen e kujdestarisë së tyre.”

“Lala Kent ka gënjyer dhe manipuluar të tjerët në përpjekje për të fituar kujdestarinë e plotë të vajzës së tyre, për të mbajtur emrin e saj në shtyp dhe për të mbetur e rëndësishme në televizionin e realitetit”, shton Hofmeister.

Emmett është një producent i njohur, i cili ka punuar në filma të shumtë, duke përfshirë The Wicker Man (2006), The Irishman (2019) dhe Midnight in the Switchgrass i vitit 2021 , të cilin ai e drejtoi gjithashtu. Ai është një bashkëpunëtor i shpeshtë i Bruce Willis , i cili luajti në Midnight in the Switchgrass.