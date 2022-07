FOTO/ Lidhja me Nagelsmann i kushton shtrenjtë gazetares së Bild

Julian Nagelsmann përfundoi në qendër të lajmeve si pasojë e një historie rozë. Trajneri i Bayern Munich, pas ndarjes nga bashkëshortja, u fotografua në një jaht nën shoqërinë e gazetares së Bild, Lena Wurzenberger, e cila mbulonte pikërisht klubin e Bayern.









Foto i ka kushtuar shtrenjtë gazetares teksa është shkarkuar nga puna me titull të menjëhershëm, pasi lidhja emocionale e bën të njëanshme në punën e saj, ky ishte dhe arsyetimi i dhënë nga e përditshmja gjermane. Çifti u fotografua në plazhet e Ibizës mbi një jaht luksoz.

Nagelsmann, i sapo divorcuar, vinte pas një lidhje të gjatë prej 15 vitesh me ish bashkëshorten e tij Verena. Menjëherë pasi fotot me të dashurën e tij të re bën xhiron në rrjet, Nagelsmann njoftoi klubin e Bayern për lidhjen e tij me bukuroshen 30-vjeçare.