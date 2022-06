Gati drafti për legalizimin e kanabisit, çfarë duhet të dinë kultivuesit dhe sa është gjoba për abuzuesit

Kanabisi mjekësor dhe industrial do të kultivohet në sera, në Shqipëri. Një gjë e tillë bëhet vetëm pak ditë pasi Shqipëria u rendit e shtata në botë për vendet e përmendura në trafikun e kanabisit.









Në draftin e hartuar nga Ministria e Shëndetësisë thuhet se do të krijohet Agjencia e Kontrollit dhe Monitorimit për Kultivim, ku nuk lejohen më shumë se 150 ha në rang kombëtar, si dhe do të kultivohen nën vëzhgimin e qeverisë.

Licenca e prodhimit dhe përpunimit të kanabisit do të jetë e vlefshme deri në 15 vite me të drejtë rinovimi, në hapësira të mbuluara ose sera, në një sipërfaqe 5 deri në 10 hektarë, ndërsa sipërfaqja në total në rang vendi nuk do t’i kalojë 150 hektarët.

Gjithashtu, në draft thuhet se do të krijohet edhe Agjencia e Përpunimit të Bimës së Kanabisit, e cila do të monitorojë të gjithë procesin, ndërsa leja do të miratohet nga Këshilli i Ministrave.

Drafti parashikon kritere të forta për kompanitë që do synojnë marrjen e licencave.

Fillimisht do duhet të kenë eksperiencë, një kapital prej 10 milionë Lekësh, minimum 15 të punësuar dhe pagesën e një tarife vjetore, sa 1,5% e xhiros vjetore.

Kriteret për pajisjen me licencë

-Eksperiencë në kultivimin dhe prodhimin e kanabisit për qëllime mjekësore.

-Një kapital prej 100 milion lekësh.

-Minimumi 15 të punësuar.

-Pagesën e një tarife vjetore, sa 1.5 e xhiros vjetore.

Subjektet do të gjobiten me 5 milionë Lekë gjobë në rast se reklamojnë prodhimin, dhe me 300 000 (treqindmijë) Lekë deri në 700 000 (shtatëqindmijë) nëse:

-Nuk dorëzon prodhimin e plotë brenda afatit 4-mujor.

-Nuk bën deklarim të saktë për sipërfaqet.

-Dorëzon prodhimin e plotë përtej afatit prej katër muaj pas mbarimit të korrjes.

Pas konsultimit publik, draftet i kalojnë Parlamentit për diskutim dhe votim.