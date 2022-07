Gjithçka po rrënohej/ Njeriu që bleu një fshat të tërë në Itali

Italia vitet e fundit ka shitur qindra shtëpi të rrënuara për asgjë, falë skemave për të tërhequr banorë të rinj, duke shkaktuar një valë rigjenerimi për komunitetet rurale.









Për një burrë, blerja e një shtëpie të vetme nuk ishte e mjaftueshme. Ai bleu një fshat të tërë.

Biznesmeni skocez Cesidio Di Ciacca sapo ka përfunduar rinovimin e Borgo I Ciacca, një fshat rural që daton në vitet 1500 dhe historikisht i emëruar pas familjes së tij.

Ndodhet në rajonin e egër dhe të thyer të Ciociaria, midis Romës dhe Napolit, në këmbët e qytetit të Picinisco.

“Në fund të shekullit të 20-të, gjyshërit e mi Cesidio dhe Marietta u larguan nga fshati në kërkim të një të ardhmeje më të mirë”, tha Di Ciacca për CNN. “Ata migruan në Skoci, duke lënë pas fshatin e tyre të lindjes, i cili ra në harresë për gjysmë shekulli.

“Ishte një vend fantazmë. Fillova ta rikuperoja më shumë se 10 vjet më parë. Ishte një detyrë e madhe, por tani më në fund është gjallë përsëri.”

I joshur nga nostalgjia për tokën e të parëve të tij dhe pasi kishte krijuar financat e tij si avokat dhe konsulent, Di Ciacca vendosi të kthehej për t’i dhënë frymë fshatit që familja e tij kishte lënë pas dhe për të rinovuar ekonominë e tij lokale.

Më parë një grup banesash prej guri fermerësh të rrënuar, hambare dhe dhoma magazinimi pa dritare me dyer të plasaritura dhe shkallë të paqëndrueshme, fshati tani përmban ndërtesa të stiluara mjeshtërisht me ngjyra pastel me një shteg panoramik rrethor me pamje nga kodrat e blerta.

Ai pret një mensë vere, një sallë konferencash, një bibliotekë dhe dy suita për të akomoduar mysafirët që dëshirojnë një qëndrim bukolik pa prizë. Në vreshtat e pronës rritet rrushi Maturano, një varietet i humbur më parë që është rikuperuar.

Di Ciacca ka lindur në fshatin e peshkimit të Cockenzie, jashtë Edinburgut, por thotë se gjithmonë ka pasur një dashuri të thellë për tokën e tij të lindjes.

“Familja ime nuk e humbi kurrë lidhjen me origjinën e saj”, thotë ai. “Çdo verë, kur isha fëmijë, prindërit e mi më sillnin këtu për të vizituar të afërmit tanë. Ndërsa rritesha vizitat e mia u bënë më të shpeshta derisa vendosa të nisja një mision jetësor për t’u rilidhur plotësisht me rrënjët e mia dhe për të sjellë nga varri borgo familjare [fshati].”

Hapi i parë ishte gjurmimi i të gjithë 140 pronarëve të pronave të pronës së fshatit prej 30 hektarësh — një proces i gjatë dhe i ndërlikuar i bërë më i vështirë nga fakti se emigracioni i kishte shpërndarë nëpër botë.

“Fshati ishte i copëtuar dhe i ndarë midis kaq shumë trashëgimtarëve që shpesh zotëronin vetëm një cep të një shtëpie, pak kullotë, pyje ose tokë bujqësore, ose thjesht një pemë ulliri,” thotë Di Ciacca.

Sipas ligjit italian që daton në epokën e Napoleonit, pronësia nuk i kalon trashëgimtarit më të madh, por çdo fëmije të vetëm. Përgjatë gjeneratave të shumta, që mund të ndajnë zotërimin në shumë familje.

Banori i fundit i fshatit, thotë Di Ciacca, ishte një teze e madhe e largët, e cila vdiq në vitin 1969. Gjatë 50 viteve të ardhshme, fshati tashmë i rrënuar ra më tej në kalbje — bimësi si xhungël që zvarritet mbi mure dhe dyer.

Mbetjet e jetës së saj të mëparshme mund të shiheshin ende kudo, duke përfshirë balonat e verës dhe gozhdat e rrahura në tavane që përdoreshin për të varur salsiçe për t’u tharë. Kur gërmimi filloi përfundimisht për rinovimin, u zbuluan lugë të vjetra, monedha dhe amuletë fetare.

Di Ciacca thotë se i duhej të merrte të gjithë fshatin në mënyrë që të fillonte punën e restaurimit për shkak të enigmës së komplikuar të pronësisë.

“Sapo kisha nën-njësinë e familjes sime”, thotë ai. “Më u deshën vite për të blerë të gjitha aksionet, duke i ofruar secilit pronar të vogël një çmim me vlerën e tregut të tokës, edhe nëse parcela e tokës nuk ia vlente, kështu që të gjithë kishin të njëjtën ofertë.”

Regjistri lokal i tokës dhe i kishës ndihmoi në identifikimin e shumë pronarëve, por gjuetia gjenealogjike e Di Ciacca-s ishte e mundur, thotë ai, sepse komunitetet ende në zonë mbetën të afërta me familjet dhe fqinjët.

“Pra, një kushëri i parë e njihte një kushëri tjetër të diplomës dhe kështu me radhë, si një zinxhir. Kryesisht nga goja dhe kujtesa,” thotë ai. “Gjithashtu komuniteti i emigrantëve në Edinburg, ku shumë ishin shpërngulur, më ndihmoi në kërkim”.

Di Ciaccia-s iu desh të punonte shumë për të bindur disa të afërm që të jepnin pjesët e tyre të fshatit. Edhe pse nuk kishin asnjë përdorim për pronat, ata hezituan t’i shisnin për arsye sentimentale.

Pavarësisht se nuk zbuloi detaje se sa investoi, Di Ciaccia pranon se ka shpenzuar një shumë të konsiderueshme për ringjalljen e fshatit, ku shumica e parave shkojnë për rindërtimin.

“Oh! As që dua të mendoj për këtë,” thotë ai. “Sigurisht shumë, ishte një iniciativë e çmendur. Nën-njësitë nuk ishin të shtrenjta, ishte rivendosja që kushtoi shumë.”

Përpara rënies së tij, Borgo Di Ciacca ishte një mikrokozmos i lulëzuar ku gjithsej 60 njerëz jetonin në banesa të vogla prej mezi 50 metrash katrorë — afërsisht gjashtë familje gjithsej.

Si pjesë e rindërtimit, banesave të vjetra u janë rinovuar furrat e tyre deri në tavan dhe vatrat e zjarrit. Tani ato përdoren për festa picash dhe mbledhje verore. Mobilje antike dekoron çdo dhomë.

Borgo Di Ciacca feston gjithashtu traditat e kuzhinës lokale. Gjatë seminareve dhe eventeve, darkave dhe aperitivove, mysafirëve u shërbehet ushqim gustator si djathi i deleve pecorino, salloja e derrit të zi (kafshët bredhin lirshëm nëpër pronë), rikota me djathë dhie dhe pjata me proshutë të kalitur.

“Gjithçka filloi si një hobi, më pas kuptova se duhej ta bëja këtë ëndërr timen në një biznes të qëndrueshëm”, thotë Di Ciacca. “Kur vajza ime Sofia vendosi të linte punën e saj të korporatës dhe të kujdesej për vreshtat, unë e ktheva borgo në një fermë rurale që prodhonte mjaltë, reçelra, verë dhe vaj ulliri ekstra të virgjër dhe duke nisur aktivitete të ndërgjegjshme për mjedisin.”

Fshati prej 2500 metrash katrorë tani pret një qendër të vogël kulturore dhe sallë konferencash për takime akademike, ushqimore dhe studimore agrare. Ka gjithashtu një mensë për të shijuar verën dhe një kuzhinë për mësime gatimi. I gjithë borgo ka ngrohje nën dysheme dhe Wi-Fi të fuqishëm.

Që nga vjelja e parë në 2017, vera e saj ka fituar tre çmime argjendi ndërkombëtare dhe tani eksportohet edhe jashtë vendit.

Maratona bukolike mbahen në pranverë, me njerëz që vrapojnë lart e poshtë vreshtave dhe më pas pushojnë në sheshin e vogël ku dikur fshatarët takoheshin për të biseduar mbrëmjeve pasi punonin në fusha.

Është krijuar një “kopsht social” me prodhime të freskëta, që bashkon grupe fëmijësh për mësime mbi jetën rurale, ndërsa këtë vit nis një shkollë gastronomie.

“Nuk i ndërrova dhomat brenda, ruajta dekorin origjinal dhe atmosferën rurale me muret prej guri të grirë dhe dyert e vjetra të trasha prej druri me bulona metalike”, thotë Di Ciaccia. “Ngjyra e ndryshme e banesave është saktësisht se si ato janë pikturuar fillimisht, secila ngjyrë tregon një periudhë të ndryshme kohore”.

Megjithatë, gjurmimi i 140 të afërmve ishte një copë tortë në krahasim me përballjen me burokracinë italiane, thotë Di Ciacca, duke pranuar se dokumentet janë zhgënjyese. Ai ka punësuar të rinjtë vendas për t’u kujdesur për biznesin e tij ndërsa është në Skoci.

Kur shpërtheu pandemia, Di Ciacca e gjeti veten të mbërthyer në fshat dhe thotë se ajri i tij i pandotur dhe vendndodhja nën radar ishin një dhuratë nga perëndia. Së bashku me gruan, djalin, vajzën dhe nipërit e mbesat, ai tani e kalon pjesën më të madhe të vitit në shtëpinë e tij stërgjyshore.

Peizazhi rreth fshatit është i mbushur me abaci, manastire dhe vende pelegrinazhi të famshëm për shfaqjet e Virgjëreshës Mari.

“Ka qenë një vend i kalimit fizik për mijëvjeçarë falë ujit të pastër, ajrit të pastër dhe fushave pjellore”, thotë Di Ciacca. “Njerëzit prehistorikë e zgjodhën atë si shtëpinë e tyre dhe shumë shenjtorë enden në këtë luginë të besimit, nga Shën Thomai i Akuinës deri te Shën Benedikti. Është magjike”.

Gjatë mesjetës, Ciociaria ishte një udhëkryq i barinjve, vetmitarëve dhe shenjtorëve. Në vitet 1800 ishte strofulla e të jashtëligjshmit më të kërkuar të Italisë, Domenico Fuoco. Më pas emigracioni dhe një sërë fatkeqësish natyrore e tkurrën popullsinë vendase. Sot është një nga sekretet më të ruajtura të Italisë.

Fshati është vendi ku babai i Di Ciacca-s, Johnny, lindi para se nëna dhe babai i tij ta çonin në veri në Skoci, ku ata filluan një biznes akulloresh.

Për më shumë se 500 vjet ajo i përkiste familjes së tyre dhe si trashëgimtari i vetëm i gjallë i interesuar për ta ringjallur atë, Di Ciacca dëshiron të mbrojë të ardhmen e saj.

“Unë dua që ky fshat të jetë një qendër kryesore për të gjithë italo-skocezët jashtë vendit që duan të kthehen dhe të rilidhen me origjinën e tyre, dhe ndoshta edhe të ndihmojnë territorin e tyre të lindjes duke nisur aktivitete dhe mundësi për rritje”, thotë ai.

Ka gjithashtu plane për të hapur një akademi agroushqimore në fshat, por deri më tani pandemia ka ngadalësuar orarin dhe për të nisur partneritete me universitetet evropiane se si të ruhen dhe të ndjekin traditat rurale.

Për dikë që ka arritur të bindë 140 njerëz që të shkarkojnë pjesën e tyre të vogël të pronës për të krijuar një projekt të madh, nuk duhet të jetë shumë e vështirë.