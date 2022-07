Gruaja tentoi ta përkëdhelte, pëson sulmin tronditës nga qeni! (Video)

Një grua nga një qytet grek, pati fat, pasi u sulmua papritur nga një qen i madh, duke shkaktuar një dëmtim të rëndë në kokë. Kjo është zonja Roula Angelidou, e cila u dërgua në sallën e operacionit pas ngjarjes tronditëse.









“Isha në spital, duke u trajtuar. Kam bërë shumë qepje. Kisha gjakderdhje të vazhdueshme sepse plaga duhej të ishte e hapur sepse pështyma e qenit ka shumë mikrobe dhe ishte një rrezik i madh për mua”, tha ajo për MEGA.

Gjithçka ka ndodhur në një agjenci PROPO në Kios. Në zonë ndodheshin punonjësit, 47-vjeçarja dhe pronari i qenit, i cili në mënyrë të pakujdesshme plotësonte formularët. Asgjë nuk parashikonte atë që do të vinte në momentin e dytë kur Roula 47-vjeçare u ngrit për të përkëdhelur qenin.

“Në një moment u ngrita nga vendi, në atë kohë qeni u fut sërish me zonjën që e shoqëronte. U bëra më e shkurtër, madje u ula për të mos e stresuar”, tha ai. Më pas ajo zgjati dorën për ta përkëdhelur, por qeni krejt papritur u hodh mbi të, duke i shqyer edhe tufat e flokëve. Isha e shokuar por nuk reagova. Për shkak se kam kontakte me qen, nuk kam reaguar dhe qeni më ka lënë”.

Por dëmi ishte bërë tashmë dhe ai u dërgua në spital me lëndime në kokë. Siç vëren ajo, gjaku rridhte kudo, ajo kishte një plagë të thellë në kokë, si dhe një goditje në dorë që e çoi në operacion.

“Ndërsa ai ishte mbi mua, koka filloi të më digjej. Isha në shok, nuk e kuptova shkallën e saj dhe sapo më pa burri shkuam në spital”.

“Pronari po mbushte baste”

Megjithatë, pas sulmit pronari as nuk shkoi në vendngjarje për të ndihmuar dhe as nuk pyeti për plagosjen e 47-vjeçares. Pak minuta më vonë, CCTV e kapi atë duke vazhduar me qetësi të plotësonte formularët ndërsa gruaja e plagosur u dërgua në spital.

“Është ai që shihni duke tërhequr qenin. Dhe zotëria që mbetet i patrazuar, nuk i kushton aspak vëmendje. Dhe ai në dhjetë minutat e ardhshme, ndërsa unë shkoj në spital, vazhdon dhe plotëson raportet”.

Sipas zonjës Angelidou, kjo nuk është hera e parë që ky qen i madh i racës “Akita” sulmon një person tërësisht pa paralajmërim.

“Ai kishte sulmuar sërish një grua dhe një herë tjetër një kafshë tjetër. Sado i rrezikshëm është pronari që abuzon me kafshën, aq më i rrezikshëm është ai që nuk kujdeset për kafshën dhe njerëzit përreth saj”.

47-vjeçarja ka ngritur padi ndaj pronarit, i cili sipas saj mbetet sfidues edhe sot. “Sjellja e tij më shtyu ta padisë atë. Shëndeti im u trondit. Dhe kryesisht tronditja për mua pasi jam kafshëdashëse dhe kam ndihmuar dhjetëra qen”, tha zonja Angelidou.

Një vit më vonë, Roula Angelidou është endeajo është duke luftuar me qafën e saj e cila u lëndua në rënie. Ai iu nënshtrua një operacioni të dhimbshëm dhe aktualisht është duke u rikuperuar.