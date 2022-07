Harta e re gjyqësore/ Vishaj: Manja të shërbejë si negociator, avokatët të protestojnë te Ministria, jo në plazh!

Avokati Saimir Vishaj kërkon ndihmë nga ministri i Drejtësisë, Ulsi Manja për të ndërhyrë e për të bërë negociatorin për ngërçin që është krijuar për shkak të hartës së re gjyqësore.

Për mediat, ai është shprehur se gjendja është alarmante pasi shoqata e avokatëve ka vendosur që të vijojë me bojkotin.

Ai kërkon nga avokatët që të protestojnë para KLGJ dhe Ministrisë së Drejtësisë, e jo të shkojnë në plazh pasi situatën e cilëson alarmante.

“Është një situatë shumë e rëndë, nuk mund ta toleroj por edhe Ministri i Drejtësisë që është kolegu ynë duhet të mbajë qëndrim. Nuk ka ndodhur që avokatët të bojkotojnë masat e sigurimit. Njëri duhet të ulet. Shoqata ti drejtohet ministrit për të c’ tensionuar situatat e avokatëve. Sot ne do bëjmë kërkesë që ministri të presë kryetarët e dhomave vendore. Nuk ka asnjë problem që kryetarët e dhomave të paraqesin problemet e tyre që të ketë një negocim për hartën e re gjyqësore. Ministri është profesionist dhe e kupton shumë mirë çfarë do të thotë mos zhvillimi i seancave pa praninë e avokatëve, ndaj besoj se do të jetë ai faktor mes dhomës së avokatëve dhe KLGJ. Unë kam pasur mendim kundër për masat e sigurimit. Janë emergjente dhe qeveria nuk duhet të heshtë sepse gjendja është alarmante. Ka shumë në paraburgim që prezumojnë se janë të pafajshëm që një masë sigurimi do ta çonte drejt lirisë. Ne duhet të protestojmë tek KLGJ, tek Ministria e Drejtësisë, jo duke vajtur në plazh. Nëse avokatët kanë qenë në masa sigurie, përgjegjësia është individuale dhe do të shkojnë drejt heqjes së licencës”, tha Vishaj.