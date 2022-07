PS zgjedh drejtuesit lokalë! Gjiknuri: 28 degë do drejtohen nga gratë!

Partia Socialiste ka mbledhur këtë të premte kryesinë për zgjedhje e 61 kryetarëve të degëve në këtë parti









Kryesocialisti Edi Rama ka publikuar shifrat e kandidatëve për kryetarë ku në total janë 561 kandidatë për kryetarë në bashki. 34% e kandidaturave janë të rinj të moshës nën 35 vjeç, më konkretisht 190 kandidatë. Ndërkohë 263 kandidatë janë nga mosha 36-50 vjeç ose 47% e kandidaturave. Vajza dhe gra përbëjnë 32.2% të kandidaturave në shkallë vendi. Ndërsa nga 27 bashki, 18 kryetar aktualë kanë kandiduar për qenë edhe kryetar të PS-së.

Sipas burimeve, në mbledhjen e kryesisë, do të shqyrtohet i gjithë procesi i zhvilluar deri më tani si dhe do të analizohen kandidatët e paraqitur në secilin takim të zhvilluar në të gjitha zonat.

Pas marrjes së rezultateve nga komisioni i ngarkuar për të zhvilluar dëgjesat, kryesia e PS, në vijim do të bëjë edhe vendimarrjen e saj, për të caktuar kryetarët e rinj.

Në Kongresin e Partisë Socialiste u vendos shkarkimi i të gjithë kryetarëve të degëve me qëllim riorganizimin e partisë për zgjedhjet vendore të 2023. Të gjithë kandidatët për krerët e degëve shpalosën programin e tyre përpara anëtarësisë.

Sekretari Organizativ i Partisë Socialiste, Blendi Klosi ka prezantuar emrat e drejtuesve të rinj të PS-së në 61 degë të bashkive të vendit, të cilët do të jenë kryetar të PS. Erion Veliaj do të jetë kryetar i PS-së për Tiranën. Ndërkohë Shkodra do të drejtohet nga dy kryetarë, nga Ilmi Lakti dhe Mirela Petani. Në bashkinë e Durrësit, kryetar i PS-së do të jetë, Luan Zeza.

Sekretari i Përgjithshëm i Partisë Socialiste, Damian Gjiknuri ka folur pas mbledhjes së kryesisë për zgjedhjet në degët e PS. Ai u shpreh se interesi për të kandiduar ka qenë shumë i lartë dhe kjo tregohet qartë, pasi kanë kandiduar 516 persona. Gjiknuri tha se një risi është që në 28 degë të PS do drejtohen ose bashkëdrejtohen nga gratë.

“Zhvilluam proces 30 ditor me dëgjesa me të gjithë anëtarët e asamblesë, u ndoq nga një grup i caktuar nga PS. Pati interes të madh nga anëtarët e PS për të kandiduar në këtë proces, mjafton të shikojmë shifrat që janë 561 kandidatë. Nga procesi, një risi në 28 degë do drejtohet nga gra dhe vajza. Apo gratë dhe vajzat janë pjesë e bashkëdrejtimit, një risi që PS po e aplikon edhe në drejtimin e bashkive”, tha Gjiknuri.