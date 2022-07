Pushtimi/ Norvegjia premton 1 mld euro mbështetje për Ukrainën, Zelensky: Pranë nesh ndodhen miq të mirë

Norvegjia ka premtuar 1 mld euro për të mbështetur popullin e Ukrainës.









Lajmi u bë me dije nga kryeministri i vendit Jonas Gahr Store. Në një komunikim me gazetarët në një konferencë të përbashkët me presidentin e Ukrainës Volodymir Zelensky, ai tha se Norvegjia solidarizohet me qytetarët ukrainas.

“Unë kam ardhur në Kiev për të thënë pas pesë muajsh lufte të tmerrshme, Norvegjia do të zotohet për solidaritet me popullin e Ukrainës. Ne do të mbështesim popullin e Ukrainës me një miliard euro në mbështetje”, tha kryeministri.

Financimi pritet të përdore për ndihmë humanitare si edhe për rindërtim të zonave të shkatërruara në Ukrainë.

Zelensky falënderoi homologun e tij norvegjez për paketën e mbështetjes, duke shtuar: Pranë Ukrainës ndodhen miq të vërtetë”.