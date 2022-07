VIDEO/ Putini lihet i vetëm! Turkmenistani “poshtëron” presidentin rus, si u pritën liderët e tjerë me bukë e kripë

Të mërkurën në Turkmenistan është mbajtur samiti i gjashtë i vendeve të Kaspikut, pjesë e të cilit ishte edhe presidenti rus Vladimir Putin.

Në videon e shpërndarë në rrjet, duket se si pjesëmarrësit në samit, janë pritur nga një djalë i vogël i vendosur nga autoritetet për të pritur liderët teksa zbrisnin nga avioni. Vogëlushi mbante në duar një tabaka me bukë dhe kripë, gjest ky që i shkon për shtat edhe një shprehje të popullit tonë “Buke e kripë dhe zemër e bardhë”.

Sipas videos së shpërndarë në Twitter nga Nexta, duket se përjashtim bën lideri rus, i cili nuk është pritur nga vogëlushi.

Putin was humiliated in #Turkmenistan

Participants of the #Caspian summit were met at the ramp with bread and salt. Only no one met Putin.

The little dictator of the big country sadly went to the car all alone. pic.twitter.com/c4h1BZteQM

— NEXTA (@nexta_tv) July 1, 2022