VIDEO/ Rusët vijojnë sulmet në Ukrainë, vrasin të paktën 21 persona, mes tyre 7 fëmijë! Odesa në zi

Të paktën 21 persona u vranë sot nga sulmet e forcave ajrore ruse, gjatë natës, në Odessa, në jug të Ukrainës.

Sipas komandës ushtarake ukrainase të frontit jugor, rusët qëlluan me raketa Kh-22 në një ndërtesë apartamentesh dhe objekte turistike.

Raporti i fundit, i postuar në Telegram nga shërbimet e shpëtimit, bën fjalë për 16 të vdekur dhe 38 të plagosur (përfshirë 6 fëmijë) në ndërtesën e banimit dhe 5 të vdekur, përfshirë një fëmijë, në objektin turistik.

Postimi shoqërohet me foto të një godine të dëmtuar.

Russia continues killing civilians. Tonight they hit apartment building in Odessa region. 18 dead, including 2 children! 31 wounded. 2 days ago attacked mall in Kremenchug with 1000 civilians inside and now committed another war crime. is terrorist state & must be stopped pic.twitter.com/nhriSCL96u

— Halyna Yanchenko (@HalynaYanchenko) July 1, 2022