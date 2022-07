Berisha thirrje Diasporës dhe Emigracionit: Kontributi juaj në këtë situatë kritike ku ndodhet vendi është i domosdoshëm!

Ish-Kryeministri Sali Berisha mbajti këtë të shtunë një bashkëbisedim me shqiptarë të diasporës, ku të ftuar në takimin online ishin artistë, pedagogë, gazetarë, investitorë dhe ish-drejtues policie.

Gjatë fjalës së tij ish-kryeministri deklaroi se opinionet dhe mendimet e diasporës dhe emigracionit janë me të vërtetë të rëndësishme në këtë situatë kritike ku ndodhet vendi dhe ndaj ai kërkoi kontributin e tyre.

“Ndihem jashtëzakonisht i nderuar që komunikoj sot me bashkëatdhetarë të emigracionit dhe diasporës në të katërt e anët e botës, teknologjia na i jep këtë mundësi, por përcaktuese janë idealet tona që na bashkojnë, janë shqetësimet tona. Për zhvillimet në vendin tonë unë e kam prit me shumë interes këtë takim me ju, para së gjithash për të dëgjuar zërin, opinionet, mendimet tuaja, pasi në bindjen time kontributi juaj për t’i dhënë një përgjigje kësaj situate realisht kritike në të cilin ndodhet vendi është i domosdoshëm. Jo më pak e domosdoshme është gjithashtu, njohja e rolit tuaj në zhvillimet e këtij vendi. De fakto në rrafshin politik emigracioni dhe diaspora janë të përjashtuarit e mëdhenj nga politika. Shqipëria nuk mbyll kufijtë si dikur por nuk ka lejuar votën tuaj dhe nuk ka vendosur atë bashkëpunim të domosdoshëm për përparimin e shqiptarëve”, tha Berisha.