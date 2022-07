“Më mirë të jetë shi”! Zbulohen mesazhet me kod mes grabitësve në Sarandë

Gjykata e Sarandës, në seancën e drejtuar nga Fatmir Ndreu, nuk ka pranuar para pak ditësh kërkesën e 41-vjeçarit Edmond Duzha për të lënë qelitë e paraburgimit, ku ndodhet prej 29 dhjetorit si i dyshuar për vjedhjen në bashkëpunim të rreth 173 milionë lekëve në një supermarket, në Sarandë në 11 dhjetor 2021.









Duzha, banues në Laç, një ish i dënuar në Itali për “vjedhje” dhe “dhunë/sulm ndaj forcave të policisë” akuzohet se bashkëpunoi në vjedhje me Bekdash Cukallen, një 38-vjeçar, banues në Sarandë, pronar i firmës së mirëmbajtjes së kamerave të sigurisë së supermarketit. Sipas dosjes së prokurorisë, hetimet e së cilës po kryhen nga Prokurori Ilir Hoxha, në vjedhje morën pjesë 3 persona, të cilët janë filmuar nga disa kamera sigurie në subjekt, por edhe në qytet.

Kohët e fundit në dosjen e Prokurorisë janë shtuar edhe disa prova të reja. Konkretisht nga këqyrja e telefonit të markës “Iphone – 11 ProMax”, evidentohet se në aplikacionin “Whatsapp”, Edmond Duzha komunikon me abonenten “I”, me numër “06926***”, me të cilën, më datë 10.12.2021, ora 11.24 PM, pra disa ore para vjedhjes, zhvillon komunikimin me sms:

– Edmondi: “tu ra shi knej”; “ftoht”; “mir krejt”

– I “a keq koha”;

– Edmondi: “po”;

– I “ishalla pushon shiu”;

– Edmondi: “ma mir të jet shi”;

– I “po mir ishalla bjen”;

– Edmondi: “hahaha”;

– I “hahaha”;

dhe më datë 11.12.2021, ora 05.25 AM, disa ore pas vjedhjes, zhvillon komunikimin me sms:

– Edmondi: “mir jam”; “po pres sa të hapen lëvizjet e po nisem”; komunikime këto që krijojnë dyshime se veprimtaria në vijim e shtetasit Edmond Duzha do ishte e tillë që duhet të favorizohej nga moti i keq me shi, për të cilën ky i fundit shprehet “ma mir të jet shi”. Një tjetër provë e shtuar është ajo e filmimeve të kamerave të sigurisë së Komisariatit të Sarandës. Konkretisht në kuadër të veprimeve hetimore për këtë procedim penal, nëpërmjet aktit procedural “vendim për lejimin dhe autorizimin e përgjimit të fshehtë në vende private dhe publike”, të datës 29.12.2021, ora 16.00, Prokurori ka autorizuar kryerjen e veprimit hetimor të përgjimit ambiental ndërmjet shtetasve Edmond Duzha dhe Bekdash Cukalla brenda ambienteve te Komisariatit të Sarandës ku rezulton se: “në momentin e parë shtetasi Edmond Duzha shikon përreth ambientit, troket tavolinën me gisht për t’i tërhequr vëmendjen shtetasit Bekdash Cukalla, e shikon në sy dhe i bën me shenjë duke vënë gishtin në buzë.

Shtetasi Bekdash Cukalla kthen shikimin nga Edmondi, por nuk komunikojnë”. Gjithashtu, nëpërmjet aktit procedural “vendim për lejimin dhe autorizimin e përgjimit të fshehtë në vende private dhe publike”, të datës 30.12.2021, ora 10.00, rezulton se: “në momentin e parë shtetasi Edmond Duzha lëviz kokën në drejtimin poshtë lartë, shikon përreth ambientin, bën me shenjë duke vënë gishtin në buzë, duart i mban të bashkuara para fytyrës dhe me pëllëmbën e dorës së majtë godet dorën e djathtë duke parë në sy shtetasin Bekdash Cukalla, i cili nuk reagon”.

Këto prova i janë shtuar një sërë provave të tjera, kryesisht filmime të kamerave të sigurisë, me të cilat pritet që Prokuroria të mbrojë akuzën e saj./BW