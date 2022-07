VIDEO/ I nxehti ekstrem ‘mbërthen’ Shqipërinë, sinoptikania: Temperatura mbi 40 gradë, java nis përvëluese!

Sinoptikania Lajda Porja tha në një lidhje me “Skype” për News24 se kjo fundjavë parashikohet të jetë shumë e nxehtë.









Sipas sinoptikanes, kjo është vala më e gjatë e të nxehtit, e cila pritet të vijojë edhe javën që vjen, deri ditën e enjte. Ndërkohë, nga e premtja pritet të ketë ulje temperaturash, por edhe reshje shiu apo rrebeshe, kryesisht në zonat malore.

“Kjo javë konsiderohet si valë e të nxehti relativisht të gjatë. Vala ka vijuar shumë e gjatë dhe do ta kemi prezentë deri nga dita e premte. Parashikohet që fundjava të shënojë temperatura shumë të larta, deri në 40 gradë, që nga Shkodra, Tirana, Durrësi, Elbasani, Berati. Nuk përjashtohet mundësia edhe e ndonjë vlere mbi 40 gradë. Edhe mëngjeset kanë qenë me temperatura shumë të larta, ku më të larta janë në zonat jugore e kryesisht në bregdet. Parashikohet që deri ditën e enjte do të vazhdojë i nxehti.

E hëna dhe e marta do të sjellin një shtim të lagështirës, duke bërë që i nxehti këto dy ditë të nxihet shumë, megjithëse do të ketë edhe vranësira. Do të presim deri nga data 6-7 korrik, dhe do të kemi një rënie temperaturash. Reshjet do të jenë kryesisht pas të enjtes, do jenë në sasi të pakta, ku nuk përjashtohen dhe rrebeshet. Kjo valë e të nxehti parashikohet si më e gjata në kohë, megjithatë është e ngjashme me valën e vitit të kaluar në gusht, ku patëm një valë 18-19 ditë, por jo me vlera ekstreme. E tillë do të jetë edhe kjo, valë e gjatë, ku edhe në Korçë, që është zona më e freskët, temperaturat shënjojnë 35 gradë celsius”, u shpreh sinoptikania Porja.