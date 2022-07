A po largohet i nxehti afrikan? Javën e ardhshme ka surpriza nga moti për Shqipërinë

Moti “përvëlues” që ka mbërthyer vendin tonë parashikohet të zgjasë edhe për ditët e para të javës që presim përpara. Mëgjithatë, në pjesën e dytë të javës Anticikloni Afrikan fillon dhe tërhiqet gradualisht, ndërsa pritet edhe rënie e lehtë dhe graduale e temperaturave.









Në këtë mënyrë me sa kuptohet dhe nga më sipër moti për të gjitha ditët e kësaj jave (përjashtuar ditën e Premte) parashikohet kryesisht i kthjellët si dhe alternime vranësirash kalimtare nga orët e mesditës deri ato të pasdites. Dita e Premte parashikohet me alternime kthjellimesh e vranësirash mesatare dhe të dendura.

Sipas SHMU në relievet kodrinore-malore të vendit vranësirat nga mesdita deri pasdite do të jenë hera-herës deri të dendura. Ato do të shoqërohen me reshje shiu të herëpashershme dhe afatshkurtra në formën e shtrëngatave.

Por, në mënyrë të izoluar dhe periudha tepër afatshkurtra këto reshje në këto zona do të jenë edhe në formën e rrebesheve dhe stuhive shoqëruar me breshër dhe shkarkesa elektrike.

Për ditën e Premte reshjet e shiut do të përfshijnë pjesën më të madhe të territorit me intensitet të ulët deri mesatar në formën e shtrëngatave dhe të herëpashershme. Lokalisht reshjet në formën e rrebesheve dhe stuhive shoqëruar me breshër dhe shkarkesa elektrike.

Për tu theksuar janë disa fakte: ditët më të nxehta të kësaj jave do të jenë ajo e Hënë dhe pjesërisht ajo e Martë më pas pritet rënie graduale e temperaturave në vlerat e mesditës. Për shkak të lagështirës relativisht të lartë ndjesia e temperaturave për trupin e njeriut do të jetë disa gradë më e lartë se sa ajo reale e matur nën hije në kafazin meteorologjik. Duke filluar nga dita e Mërkurë pritet erë me drejtim kryesor nga kuadrati i veriut e cila përgjatë vijës bregdetare hera-herës arrinë shpejtësi deri në 7-10m/s, shpejtësi kjo relativisht intensive.