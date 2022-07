Adele u kundërpërgjigjet kundërshtarëve pasi humbi 45 kg: E bëra për veten

Adele ka folur për humbjen e peshës 45 kg dhe se si kjo i bëri disa nga fansat e saj të ndiheshin ‘shumë të tradhtuar’.









Këngëtarja 34-vjeçare zbuloi se ajo “ndihej e tmerrshme” pasi humbja e saj dramatike në peshë mërziti disa nga fansat e saj të cilët ishin mësuar të rritej.

Këngëtarja, e cila tregoi figurën e saj të re të tonifikuar në kopertinën e revistës Vogue vitin e kaluar, thotë se u pikëllua kur mësoi se humbja e peshës po shkaktonte disa nga fansat e saj të vuanin.

Përballë reagimit të ashpër, ajo shpjegoi se humbi peshën për “veten e saj”, pas shumë mundimesh dhe periudhash të gjata stresi.

Duke folur në emisionin radiofonik të BBC-së ‘Desert Island Discs’ të shtunën, ajo tha: ‘Unë e kuptoj pse shtypi ishte i magjepsur prej tij. Unë nuk e ndava udhëtimin tim ashtu siç bëjnë të gjithë të tjerët. Shumica do të kishin lëshuar të paktën një DVD deri tani. E bëra fshehurazi për veten time. Por u ndjeva e tmerrshme për disa njerëz që ishin të mërzitur”.

Përgjigja për humbjen e madhe të peshës

Adele e ka mohuar se ka humbur peshë sepse ishte nën presionin social për ta bërë këtë. “Disa nga ata që pashë ishin të rinj, ishin rreth 15 vjeç. Kishte disa njerëz të tjerë që ndiheshin shumë të tradhtuar nga unë, si: “Oh, ajo po i dorëzohet presionit”, gjë që nuk më shqetësoi shumë. Sepse, si, ju nuk më mbani dorën natën në 4 të mëngjesit kur unë qaj nga ankthi. Ushtrimi 100% më dha fokus dhe një mënyrë për të çliruar energjinë time – të mirë apo të keqe – dhe më bëri të ndihem sikur po bëhesha më e fortë mendërisht duke u forcuar fizikisht.

Ajo zgjedh njerëzit që dëshiron të jenë në jetën e saj

Ajo thotë se pavarësisht pengesave, ajo ka gjetur një ndjenjë të re paqeje në jetën e saj falë pjesërisht “shumë terapive”. Dhe shton: “Unë nuk e vendos më veten në situata që më lodhin. Unë do të largohem prej tyre. Unë i zgjedh njerëzit në jetën time me shumë, shumë kujdes tani”.

Diku tjetër, Adele zbuloi se si reagimi “i dhunshëm” nga fansat e saj pas anulimit të koncertit të saj në Las Vegas në janar e la atë të ndjehej si “një guaskë”.

Ajo e përshkroi trajtimin e pasojave të vendimit të saj për të marrë një pauzë tre-mujore nga performanca e ngjashme me “vajtjen”.

Reagimet e dhunshme të njerëzve

“Reagimi ishte i dhunshëm. Unë kam qenë një guaskë e një personi për disa muaj. Më duhej ta prisja dhe ta qaja, mendoj – të qaj shfaqjet dhe të kapërcej fajin. Por ishte brutale”.

Adele – e cila ka performuar dy netët e fundit në Hyde Park të Londrës – thotë se vendimi për të anuluar koncertet nuk ishte i lehtë, por në përgjithësi ajo besonte se ishte gjëja e duhur për të bërë.

Dhe ajo shton: “Padyshim që ndjeva zhgënjimin e të gjithëve dhe isha e shkatërruar dhe kisha frikë t’i zhgënjej dhe mendova se mund ta bëja. Nuk mund të më blesh – nuk mund të më blesh për asgjë. Unë nuk do të bëj një shfaqje vetëm sepse duhet ose sepse njerëzit do të zhgënjehen ose sepse do të humbasim shumë para. Unë them: “Shfaqja nuk është mjaft e mirë”.