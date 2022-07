Bien infektimet me COVID, në 24 orët e fundit 549 raste të reja dhe person i vdekur! Në spital marrin trajtim 23 pacientë

Në 24 orët e fundit rastet e reja me koronavirus kanë pësuar një ulje të ndjeshme. Si rezultat i 1424 testimeve janë identifikuar 549 qytetarë të infektuar me COVID-19, ndërkohë një ditë më parë ishin 617 infektime. Fatkeqësisht vetëm një qytetare nga Tirana, 76 vjeçe, nuk ka mundur t’i mbijetojë infektimit me virusin.









Ministria e Shëndetësisë njofton se rastet e reja janë identifikuar në këto bashki:

279 në Tiranë, 59 në Fier, 26 në Durrës, 18 në Vlorë, 17 në Patos, nga 14 qytetarë në Vorë, Lushnje, nga 13 qytetarë në Sarandë, Berat, 11 në Kamëz, 10 në Shkodër, nga 9 qytetarë në Kavajë, Gjirokastër, 7 në Lezhë, nga 6 qytetarë në Krujë, Divjakë, Himarë, 5 në Kurbin, nga 4 qytetarë në Rrogozhinë, Përmet, nga 3 qytetarë në Shijak, Dimal, Gramsh, nga 2 qytetarë në Roskovec, Mallakastër, Poliçan, nga 1 qytetar në Fushë Arrëz, Selenicë, Tepelenë, Kolonjë.

Në të gjithë vendin janë 3,936 qytetarë aktivë me COVID-19. Në spitalin COVID3 po marrin trajtim 23 pacientë. Në 24 orë janë shëruar 297 qytetarë gjatë 24 orëve të fundit, duke e çuar numrin e të shëruarve në 275,252 që nga fillimi i epidemisë.

Nisur nga rritja e numrit të qytetarëve të prekur nga COVI-D19, Ministria e Shëndetësisë i bën sërish thirrje qytetarëve të mos neglizhojnë vaksinimin anti-COVID, posaçërisht në këtë periudhë të rritjes së kontakteve, për shkak të lëvizjeve përgjatë sezonit veror.

Statistika (3 Korrik 2022)

Raste të reja ditore 549

Të shëruar në 24 orë 297

Të shtruar në spitale 23

Humbje jete në 24 orë 1

Testime ditore 1424

Testime totale 1,854,161

Raste pozitive 282,690

Raste të shëruara 275,252

Raste Aktive 3,936

Humbje jete 3,502

Shpërndarja gjeografike e rasteve aktive sipas qarqeve:

Tiranë 2,618

Fier 340

Vlorë 223

Durrës 187

Lezhë 111

Gjirokastër 108

Shkodër 107

Berat 92

Elbasan 77

Korçë 44

Dibër 23

Kukës 6