Danimarkë, sulm me armë pranë një qendre tregtare, raportohet për disa viktima

Të shtëna me armë kanë tronditur Kopenhagenin në Danimarkë, pasditen e së dielës. Sipas mediave të huaja, raportohet për disa viktima.

Ngjarja ka ndodhur pranë një qendre tregtare ku ishte planifikuar të performonte këngëtari, Harry Styles.

Sipas informacioneve të fundit nga policia, një person është arrestuar pa të dhëna të mëtejshme për identitetin e tij.

Një forcë e madhe policie është dërguar me urgjencë në qendrën tregtare të Field.

Breaking: Police confirm that multiple people were shot at Field’s Mall in Copenhagen, Denmark. Harry Styles is expected to perform in a nearby arena later tonight. pic.twitter.com/F7pcaoB7Hp

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) July 3, 2022