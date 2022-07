Demenca/ Dy faktorë të fëmijërisë që ‘tradhtojnë’ rrezikun në moshën 50 vjeçare

Cilat janë arsyet pse disa njerëz, duke u rritur, janë më të prirur ndaj sëmundjeve të tilla si demenca? Pse ata tregojnë rënie njohëse tashmë në moshën e mesme? A i përcakton shëndeti ynë i fëmijërisë problemet me të cilat do të përballemi si të rritur?









Studiuesit nga Përcaktuesit e Fëmijërisë së Shëndetit të të Rriturve kanë studiuar nga Instituti Menzies i Kërkimeve Mjekësore në Universitetin e Tasmanisë, të udhëhequr nga dr. Jamie Tait dhe profesori i asociuar Michele Callisaya nga Qendra Kombëtare për Plakjen e Shëndetshme dhe Universiteti Monash në Melburn, duke “drejtuar” një studim të lidhur, rezultatet e të cilit u publikuan në Journal of Science and Medicine in Sport .

Gjetjet e hulumtimit kanë nxjerrë në pah lidhjen midis niveleve tona të funksionit njohës si të rritur të moshës së mesme dhe nivelit tonë si fëmijë. Në mënyrë të veçantë, studimi arriti në përfundimin se sa më mirë të ketë një gjendje fizike në fëmijëri, aq më pak ka gjasa që ata të përjetojnë rënie të funksionit njohës në moshën e mesme dhe demencë më vonë.

Për të arritur në këtë korrelacion, studiuesit ndoqën 1244 njerëz nga viti 1985, kur pjesëmarrësit ishin të moshës 7 – 15 vjeç, për më shumë se 30 vjet, deri në 2017-19. Në fazën e parë, pjesëmarrësit u vlerësuan për sa i përket gjendjes së tyre fizike (kardiorespiratore, forca muskulore, qëndrueshmëria muskulare) dhe faktorët antropometrikë (raporti bel-ije). Të njëjtët pjesëmarrës janë ekzaminuar sërish në periudhën 2017 -2019, kur ishin të moshës 39-50 vjeç, për sa i përket funksionit të tyre njohës, duke përdorur një sërë testesh elektronike.

Hipoteza fillestare e studiuesve ishte se nivelet e aktivitetit, aftësia fizike dhe shëndeti metabolik në jetën e hershme mund të mbrojnë kundër demencës në jetën e mëvonshme.

Ajo që dinim nga studimet e mëparshme ishte se fëmijët që zhvillojnë forcë muskulore, fitnes kardio-respiratore dhe qëndrueshmëri përmes sporteve dhe ushtrimeve janë zakonisht më të shëndetshëm më vonë në jetë. Për më tepër, të qenit i aftë fizikisht në moshë madhore është e lidhur me funksionin më të mirë njohës dhe një rrezik të reduktuar të demencës më vonë në jetë.

Studimi i ri përfundimisht zbuloi se pjesëmarrësit të cilët, si fëmijë, regjistruan nivele më të larta të fitnesit kardio-respirator dhe muskulor dhe një raport mesatar më të ulët mes belit dhe ijeve, shënuan më shumë në testet e shpejtësisë dhe vëmendjes së përpunimit, si dhe në funksionimin global kognitiv si në moshën e mesme. te rriturit. Në veçanti, rritja e performancës në testet fizike u shoqërua me funksione më të mira njohëse më vonë në jetë dhe zvogëlimin e gjasave për zhvillimin e demencës më vonë në jetë. E rëndësishmja, gjetjet e reja të hulumtimit nuk u ndikuan nga faktorë të tillë si edukimi akademik, statusi socio-ekonomik gjatë fëmijërisë dhe konsumimi i alkoolit dhe pirja e duhanit në moshën e mesme.

Sipas dr. Callisaya, ky është studimi i parë në mbarë botën që demonstron lidhjen midis variablave objektivisht të matshëm të aftësisë fizike dhe obezitetit në fëmijëri dhe aftësisë njohëse në moshën e mesme. Ajo thekson se është e rëndësishme të identifikohen faktorët në jetën e hershme të një personi që mund ta mbrojnë atë nga rënia kognitive më vonë në jetë, pasi shoqërohet me rritjen e mundësive për të zhvilluar dëmtime të lehta njohëse dhe çmenduri në moshë më të madhe.

“Zhvillimi i strategjive që përmirësojnë aftësinë fizike dhe reduktojnë nivelet e obezitetit në fëmijëri është i rëndësishëm, sepse mund të kontribuojë në përmirësimin e performancës njohëse në moshën e mesme”, theksoi Dr. Callisaya vazhdoi, duke thënë: “Diçka gjithashtu e rëndësishme që thekson studimi është se strategjitë mbrojtëse kundër rënies së ardhshme njohëse mund të kenë nevojë të fillojnë që në fëmijërinë e hershme, në mënyrë që truri të mund të zhvillojë mekanizma adekuat mbrojtës kundër zhvillimit të sëmundjeve, siç është çmenduria në moshë më të madhe”.