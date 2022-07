“Kryeministri i frikësohet protestës!”, Boçi: Rama urdhëron mësuesit të paraqiten në punë më 7 Korrik

Deputeti i Partisë Demokratike, Luçiano Boçi ka publikuar mesazhin e një mësuese, e cila thotë se i është kërkuar të paraqitet në punë më 7 korrik, dita e protestës së thirrur nga opozita.

Nëpërmjet një postimi në Facebook, Boçi shkrua se kryeministri Edi Rama e di shumë mirë se çfarë do të thotë protesta e 7 Korrikut dhe se i frikësohet .

Ndonëse zyrtarisht mësuesit janë me pushime, ata janë urdhëruar të paraqiten me forcë në shkollë, kundër çdo ligji e kodi dhe sidomos të jenë prezent në datën 7 Korrik, shkruan Boçi në Facebook.

Postimi i plotë:

TMERRI QË VJEN NGA PROTESTA

Rama e di mire se ç’domethënë protesta e 7 Korrikut.

Tmerri e paniku ndaj saj është i prekshëm.

Për ta penguar atë ai nuk përdor thjesht ndryshimin gënjeshtar ditor të çmimit të karburantit.

Ai e di që joshja nuk mjafton.

Ndaj është sulur me hordhinë e tij me bllokime e kërcënime.

Këtë po bën me mësuesit.

Megjithëse zyrtarisht ata janë me pushime urdhërohen nga drejtuesit të paraqiten me forcë në shkollë, kundër çdo ligji e kodi dhe sidomos të jenë prezent në datën 7 Korrik