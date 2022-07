“Luftë” bandash? Masakra në Athinë, shqiptarët qëlluan të parët! Viktima iu përgjigj me zjarr nga “Audi” i parkuar

Detaje të reja kanë dalë në dritë këtë të diel në lidhje me ngjarjen, ku Athina u përgjak mbrëmjen e djeshme nga të shtënat me armë zjarri në dy lagje të ndryshme të saj që lanë pas 2 të vdekur dhe 3 të plagosur, mes të cilëve dy policë.









Dy shtetasit shqiptarë të vrarë mësohet se janë me inicialet J. T dhe G. A, rreth 30-vjec, të dy me precedentë penalë në fushën e narkotikëve.

Sipas informacioneve më të fundit, ngjarja ka nisur në rrugën “Krotidou” në lagjen “Kato Patisia” ku nga një automjet “Mercedes- Benz” është hapur zjarr ndaj drejtuesit të një motorri, duke e plagosur rëndë. Pas motorit ndodhej një automjet tip “Audi”, brenda të cilit ndodheshin dy persona, mes të cilëve në timon edhe babai i viktimës.

Duke parë ngjarjen, ky i fundit ka hapur zjarr ndaj makinës “Mercedes-Benz”, duke lënë të vdekur atentatorin e djalit. Nga mjeti “Audi” ka dalë pasagjeri dhe në tentativë për t’u larguar me vrap për t’u fshehur është goditur nga një automjet në lëvizje duke mbetur i plagosur. Një tjetër person, ndërkohë ka dalë nga automjeti tip “Mercedes-Benz” dhe me kërcenimin e armës ka ndaluar një mjet në rrugë duke e grabitur e më pas ka ikur me të.

Ai është drejtuar për në lagjen “Agion Anargiron” ku burimet flasin se ka tentuar të grabisë një karburant dhe një market. Më pas ka dalë në rrugë dhe ka ndaluat një patrullë policie duke e menduar për taxi. Sapo ka parë policët, ka hapur zjarr ndaj tyre duke i plagosur ndërkohë që edhe policët janë kundërpergjigjur duke e vrarë shqiptarin.

Mësohet se dy shqiptarët e vrarë, te cilët rezultojnë shokë me njeri-tjetrin pasi të dy ndodheshin në automjetin “Mercedes-Benz”, rezultojnë edhe të arrestuar për çështje droge në maj të vitit të kaluar në Athinë.

Ndërron jetë edhe personi i tretë i plagosur

Burimet konfirmojnë se ka vdekur shtetasi shqiptar i cili pasi doli nga mjeti “Audi” u godit nga një makinë në ecje. Mjekët konfirmojne se edhe ai kishte plagë plumbash, ndoshta nga shkëmbimi i zjarrit me mjetin “Mercedes-Benz”.

Athina, si “Çikagoja i viteve ’30”

Mediat greke e kanë cilësuar Athinën e kësaj të shtune si “Çikagon e viteve ’30”, për shkak të incidenteve të shumëfishta në rrugët e kryeqytetit që kishin si protagonist një shtetas shqiptar.

Si pasojë e të shtënave me armë zjarri të ndodhura brenda pak minutash në lagjet Kato Patisia dhe Agioi Anargyrou, bilanci ishte dy persona të vdekur, si dhe tre të tjerë të plagosur, mes të cilëve dy policë.

Gjithçka nisi pak pas orës 9:30 të mbrëmjes, në kryqëzimin e rrugëve Georgiou Nazou dhe Kourtidou, në Kato Patisia. Aty janë kryqëzuar dy makina, drejtuesit e të cilave kanë debatuar ashpër dhe janë përleshur me njëri tjetrin.

Shoferi i parë doli nga makina dhe hapi zjarr duke plagosur rëndë shoferin tjetër, i cili ndërroi jetë në spital.

Pak sekonda më vonë, pasagjeri që ndodhej në makinë me personin që u plagos ka dalë nga makina dhe në tentativë për t’u larguar është përplasur nga një automjet që kalonte, duke u plagosur lehtë.

Sipas informacioneve paraprake autori i të shtënave është me origjinë shqiptare. Pas ngjarjes ai ka braktisur makinën dhe nën kërcënimin e armës ka ndaluar një automjet tjetër që kalonte, duke zbritur me forcë drejtuesin dhe duke u larguar nga zona.

Duke drejtuar makinën e vjedhur me shpejtësi është nisur drejt Agioi Anargyrou, ku ka tentuar të kryejë një grabitje me armë në një pikë karburanti në zonë.

Aty ka braktisur makinën e vjedhur dhe ka tentuar të largohet në këmbë. Duke parë makinën e patrullës së policisë që po shkonte në vendngjarje, ai e ka ngatërruar me taksi dhe iu afrua. Në momentin që ka kuptuar se ishte automjeti i policisë ka qëlluar mbi policët, të cilët iu kundërpërgjigjën me armë duke e vrarë.

Dy efektivët e policisë mbetën të plagosur lehtë, nga të shtënat që morën, njëri në këmbë dhe tjetri lart në jelek antiplumb në nivelin e shpatullave.