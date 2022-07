“Shqipëria me pagën mesatare më të ulët në Ballkan!”- Anëtari i Bordit për Integrimin Ekonomik në rajon publikon grafikun, bën apel: Ju lutemi lidhuni me euron

Ekonomisti austriak Gunther Fehlinger, anëtar i bordit të Grupit për Integrim Ekonomik Rajonal në Ballkan ka publikuar grafikun me pagat mesatare në rajon ku Shqipëria renditet në vendin e fundit.

Ai thotë se vendi që ka pagën mesatare më të ulët është pikërisht Shqipëria, shteti që ka një politikë të pavarur të monedhës që përdor duke refuzuar të miratojë euron.

Table shows monthly average salary in Western Balkans…guess which one country has a independent currency policy not pegged to Euro or has rejected to adopt the Euro but even promotes a strange de – Euroization – yes @ediramaal @bankashqiperise I mean you – please peg to Euro! pic.twitter.com/3MQqRPA8JQ

— Gunther Fehlinger (@GunterFehlinger) July 3, 2022