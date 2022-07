VIDEO/ Vriten të paktën 19 persona, autobusi plot me pasagjerë bie në greminë!

Të paktën 19 persona janë vrarë dhe 14 të tjerë janë plagosur si pasojë e një aksidenti tragjik, pasi një autobus plot me pasagjerë ra në një greminë.

Aksidenti fatal ka ndodhur në Pakistanin Perëndimor.

Another horrific accidents took innocent lives in Pakistan https://t.co/QKewC72Mjz pic.twitter.com/ZoWH0aUIWI

— Saadullah Akhter (@saadiakhter) July 3, 2022