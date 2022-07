Video/ Zjarr i madh në Lezhë, e vështirë ndërhyrja e zjarrfikëses, rrezikohen dy banesa

Zjarr në malin e Terrovicës së Lezhës. Zjarri ka përfshirë komplet malin që lidhet me fshatin Bend në kufi me Shkodrën. Gazeta Shqiptare njofton se deri tani janë djegur deri 15 Ha; pyll me bimësi, shkurre dhe pisha.









Zjarri po përhapet me përmasa të mëdha ndikuar edhe nga era që fryn. Ndonëse në vendngjarje ndodhen dy zjarrfikëse dhe policia e shtetit, është e pamundur ndërhyrja sepse terreni është shumë i vështirë.

Nga zjarri i cili është përhapur në një sipërfaqe të konsiderueshme, rrezikohen dy banesa në afërsi të fshatit Bend.