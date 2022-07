Zyrtari i lartë amerikan: SHBA nuk do ta shtyjë Ukrainën për të negociuar me Rusinë

Nuk është roli i Shteteve të Bashkuara të shtyjë Ukrainën për të negociuar një zgjidhje me Rusinë, edhe nëse administrata e Biden mendonte se ishte gjëja e duhur për të bërë, tha John Kirby të dielën.









“Është koha që Shtetet e Bashkuara të vazhdojnë të mbështesin Ukrainën, dhe kjo është ajo që ne po bëjmë”, tha koordinatori i Këshillit të Sigurisë Kombëtare për komunikimet strategjike.

Duke folur me Mike Emanuel në “Fox News Sunday”, Kirby tha se do të jetë gjithmonë thirrja e presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy nëse dhe kur të kërkohet një zgjidhje e negociuar me Presidentin Vladimir Putin dhe Rusinë.

“Presidenti Zelenskyy”, tha Kirby, “ai duhet të përcaktojë se si vendoset fitorja dhe kur dhe me çfarë kushtesh. Dhe [ajo që] ne do të bëjmë është të vazhdojmë të sigurohemi që mund të ketë sukses në fushën e betejës, në mënyrë që ai të ketë sukses në tryezë. Por edhe presidenti Zelenskyy do t’ju thotë se nuk është tani koha për ato diskutime.

Trupat ruse vazhdojnë të përpiqen të shtyjnë përpara, ngadalë dhe me kosto të madhe në jetë njerëzore, në lindje të Ukrainës dhe gjithashtu kanë nisur sulmet e fundit në Kiev dhe qytete të tjera.

Por siç kanë bërë zyrtarë të tjerë të administratës së Bidenit që kur Rusia nisi atë që Putin synonte si një pushtim të shpejtë rrufe në shkurt, Kirby tha se Ukraina ka bërë një punë shumë më të mirë për t’i mbrojtur pushtuesit rusë se sa dikush mendonte të ishte e mundur.

“Ukrainasit po luftojnë vërtet me guxim dhe shkathtësi, Mike, dhe ata jo vetëm që po punojnë për të mbrojtur territorin – dhe ata kanë bërë një punë fisnike për këtë – ata po shkojnë në kundërsulm”, tha Kirby.