“Dikur në kampin e pionierëve kur shkonim me një fletë dhe drejtori i paharruar…”/ Kujtimet e publicistit dhe ish-arbitrit të njohur të futbollit!

Nga Uvil Zajmi

Sa herë që vjen periudha e verës, plazhit, të sjell në kujtesën e largët, mënyrën, format që çdo familje, çdo shqiptar nga i vogël, i rritur organizoheshin për të pushuar, kaluar disa ditë pranë detit. Me to edhe kampet e pionierëve, aq të dashura për atë moshë, sigurisht të ruajtura në memorien e secilit edhe në vitet që do të pasojnë. “Edhe unë kam qenë në kampin e pionierëve….”, pasi nuk ka pionier e pioniere që të mos ketë kaluar, qëndruar e pushuar të paktën një herë në një kamp veror ose dimëror.

Bashkë me fletën e kampit, instruktorët, drejtuesit, ngritjen e flamurit deri edhe burizanin me burinë dhe tingullin e saj “Ta….ta….ta….ta……..”, janë të paharruara. Aq më shumë sot, ai rikthim ngacmohet sa herë që do të kalosh pranë ish-kampeve, ish-ndërtesave, sot të transformuara, ndryshuar, me pak ose aspak gjurmë të lënë nga ajo kohë. Vetëm çfarë mund të shohësh në fotografitë e kohës që mund të ndihmojnë sadopak. Për mua, rikthimi te ai kamp, ishte edhe pak rastësi, kur në një ndër dyqanet antikuarë të Tiranës i interesuar për diçka, syri më zuri një buri.

Një buri normale, jo tipike të orkestrave, bandave frymore, por një buri shumë e njohur dhe që ende sot e ruaj tingullin e saj. Një tingull i paharruar i lidhur me kampin, kur nga mëngjesi deri në mbrëmje, gjithçka ishte e shoqëruar me të. Ajo ishte e para dhe e fundit që me sinjalin saj do të nisje e do të mbyllje aktivitetin ditor. Ishte e pandarë, pa të kampi, qëndrimi në të nuk kishte kuptim. Buria më tërhoqi vëmendjen, e morra në dorë, e shikoja me vëmendje, kuriozitet. Shitësi, një miku im, duke ditur pasionin tim për të tilla sende, më thotë: “Është buria që i kanë rënë në kampion e pionierëve në Durrës”- duke më treguar edhe një revistë “Fatosi” të kohës, ku shihet qartë, djaloshi burizan me burinë. I ruante të dyja bashkë, për të konfirmuar njëra-tjetrën.

U largova i emocionuar, por atë buri, bashkë me revistën, nuk e lashë aty, e kam në shtëpi. Një kujtim i bukur, ndonëse vlera monetare e saj shumë modeste nuk ishte asgjë para vlerës historike së saj. Ishte edhe ky një argument që më nxiti të shkruaj këtë rrëfim-kujtues, për atë kamp, për për ato breza. Si e kujton sot, Kujtim Plaku, burizani i vogël, kur me tingullin e saj zgjonte çdo ditë pionierët, pastaj ngritja e flamurit, deri kur me sinjalin e saj ata shkonin për të fjetur. “Buria ishte simbol i kampit”-thotë muzikanti i njohur durrsak.

Na ishte një herë Kampi i Pionierëve “Qemal Stafa” në Durrës

Me emrin e heroit kombëtar, i projektuar dhe i vendosur te Plepat, siç njihet ajo zonë pas Ilirisë, aty ka qenë Kampi i Pionierëve, “Qemal Stafa”. Në atë zonë të njohur për ish-vilat e Bllokut, Konvaleshencën e Ministrisë së Brendshme, dhe atë të Mbrojtjes, në hapësirën midis tyre për shumëvjeçarë ka qenë edhe kampi veror i njohur për pionierë e pioniere, më i madhi në të gjithë vendin. Me disa ndërtesa një katëshe, afër njëra-tjetrës, fusha sportive, gjelbërim, një shesh qendror ku bëhej grumbullimi i pionierëve çdo mëngjes shoqëruar me ritualin e ngritjes së flamurit, bashkë me mensën, kapanonet ku pionierët flinin me krevate marinari.