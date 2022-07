Edi Rama: Maqedonia e Veriut nuk ka pse të presë dhe 17 vite për integrimin! Shqipëria mund të ecë e vetme

Kryeministri Edi Rama ka sqaruar se pse Maqedonia e Veriut duhet të pranojë propozimin e Presidentit francez për integrimin europian.









Në një intervistë për televizionin maqedonas Channel5, Rama deklaroi se nuk do të ketë më një propozim të tillë dhe ky do jetë përfundimtari.

Kreu i qeverisë shqiptare thotë se nëse Maqedonia e Veriut nuk do e pranojë këtë propozim, Shqipëria do kërkojë të ndahet nga ta në procesin e integrimit europian.

“BE-ja ka një mënyrë të adresimit të gjërave që është shndërruar në një lloj pengmarrje. Fryma e zgjerimit është e shtrembëruar. Shqipëria e ka kapërcyer tashmë pikën ku mund të eci vetëm dhe sigurisht ne do të kërkojmë që të ecim të ndarë nëse Maqedonia e Veriut nuk do e pranojë, por po them do e pranoj sepse nuk do ketë një propozim tjetër, është përfundimtari dhe ju nuk keni pse të rrini edhe 17 vite të tjera përballë asaj dere. Ajo derë duhet të hapet dhe në një farë mënyre çdo gjë do të diskutohet, çdo pyetje do marrë përgjigje në dialogun midis Maqedonisë së Veriut. Hapeni këtë derë dhe hapeni tani” – tha Rama.

Kryeministri Rama tha se do ishte një gabim i madh nëse Maqedonia e Veriut nuk do të pranonte propozimin e Presidenti Macron.

“Ka të bëjë me zgjedhje. Instikti im më thotë se do ishte një gabim i madh nëse nuk e marrin. Në këtë situatë, liderët e BE-së nuk mund të bëjnë më shumë. Është një mekanizëm që duhet të ndryshojnë. Ata kishin ngelur në kurthin e Bullgarisë si ne” – tha Rama.

A i qëndron deklarateve për BE-në?

“Sigurisht 100%. Asgjë nuk ka ndryshuar. Por ndërkohë më duhet t’ju them se në këtë situatë liderët e BE-së nuk mund të bëjnë më shumë. Është një mekanizëm në vetvete që duhet të ndryshojë.. Ata kishin ngelur në kurth, ishin strucët e Bullgarisë si ne, por sigurisht për ne ishte një eksperiencë e dhimbshme të ishte peng. Mendoj se kjo mbetet për t’u zgjidhur mes Maqedonisë dhe Bullgarisë” – tha Rama.