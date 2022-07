“Hakmarrje për sanksionet nga perëndimi!”/ Gazprom kërkon të zgjerojë skemën për pagesën e gazit rus në rubla

Prodhuesi rus i gazit Gazprom ka propozuar zgjerimin e skemës së tij për pagesën e gazit të tij në rubla, ka deklaruar një menaxher i lartë të hënën, sipas agencisë së lajmeve Interfax.









Propozimi nga Kirill Polous, zëvendës shef departamenti në Gazprom, vjen pasi Rusia u hodh në veprim për të kapur operacionet e uzinës së gazit në Sakhalin-2 javën e kaluar si hakmarrje ndaj sanksioneve nga perëndimi.

Ky urdhër, i nënshkruar nga presidenti rus Vladimir Putin, krijon një firmë të re që do të marrë përsipër të gjitha të drejtat dhe detyrimet e Sakhalin Energy Investment Co.

Firma energjetike Shell (SHEL.L) dhe kompanitë tregtare japoneze Mitsui dhe Mitsubishi mbajnë pak më pak se 50% të Sakhalin Energy, ndërsa Rusia përbën rreth 8% të furnizimit global të LNG me 40 miliardë metra kub gaz super të ftohur në vit që vjen kryesisht nga Sakhalin-2 dhe Novatek (NVTK.MM) Yamal LNG, impianti më i madh i LNG në Rusi.

Në mars, Putin tha se prodhuesi më i madh në botë i gazit natyror do t’u kërkonte vendeve që ai i quajti jomiqësore të paguajnë për gazin nga tubacionet në rubla.

Një numër i klientëve më të mëdhenj të Gazprom në Evropë u larguan pasi refuzuan të respektonin rregullat e reja.

“Kjo është një çështje e koordinimit të eksporteve të gazit të tubacionit dhe LNG,” tha Polous, duke shtuar se ekziston një konkurrencë valutore midis gazit të tubacionit që shitet në rubla dhe gazit që tatohet në dollarë.

Ndryshe nga shitjet e gazit me tubacione, pjesa më e madhe e gazit rus konsumohet në Azi. Në Evropë, Spanja është ndër blerësit këtij gazi.

Rusia, vitin e kaluar fitoi 7.3 miliardë dollarë nga eksportet e gazit, sipas shërbimit shtetëror të taksave, krahasuar me 55.5 miliardë dollarë të marra nga eksportet e gazit me tubacione.

Ndërkohë, as Gazprom dhe as ministria e energjisë nuk iu përgjigjën kërkesave të Reuters për koment në lidhje me çështjen.

“Tregtia e gazit në tubacione me homologët evropianë, homologë jomiqësorë, po kryhet në rubla, por masa të tilla nuk mbulojnë gazin e lëngshëm”, ka thënë Polous nga agjencia ruse e lajmeve TASS.

Përpara konfliktit të fundit në Ukrainë, të cilin Moska e quan një “operacion special ushtarak”, Rusia kishte planifikuar të prodhonte deri në 140 milionë tonë gaz deri në vitin 2035, ose një të katërtën e eksporteve aktuale globale të tij.

Që atëherë ka sugjeruar se ky objektiv mund të duhet të vonohet, raporton Reuters.