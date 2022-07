Kush është futbollisti brazilian që bleu shtëpi me paratë e fituara nga… “Tik Toku”

Futbollisti i ri brazilian, Luva de Pedreiro, i cili është shndërruar në një fenomen të rrjeteve sociale ka fituar shifra të majme parash nga “TikTok”-u.

Falë videove të tij, i riu brazilian, ka arritur të mbledhë aq shumë para, sa së fundmi bleu një shtëpi me vlerë miliona euro. 20-vjeçari është shndërruar në një nga ifluencierët më të suksesshëm në Brazil.

Kur filloi të luante futboll, De Pedreiro, ra në dashuri më këtë sport, duke u bërë fans i Vasko De Gamës. Pavarësisht dëshirës së tij për t’u bërë një lojtar profesionist, ai përfundoi duke lënë mënjanë ëndrrën e tij për të ndihmuar babanë.

TikTok sensation Luva de Pedreiro has been able to buy his first home thanks to the success of his ‘RECEBA’ videos pic.twitter.com/PImf9rwFed

— ESPN FC (@ESPNFC) July 4, 2022