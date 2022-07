Seksi/ Tre faktorë të zakonshëm që “vrasin” dëshirën seksuale

Një studim i fundit i kryer nga Instituti Andrologjik i Athinës tregon një rënie të ndjeshme të dëshirës seksuale në Greqi.









Stresi, ankthi, pasiguria dihet se vrasin një humor të mirë, e për rrjedhojë edhe atë romantik. Pas “infarkteve” të vazhdueshme të jetës sociale dhe dashurisë për shkak të pandemisë, erdhi pushtimi i Ukrainës dhe më pas kërcënimet e luftës, të kombinuara me rritjen e çmimeve të të gjitha mallrave bazë.

Sa më sipër erdhi për t’i dhënë goditjen përfundimtare psikologjisë tashmë të vuajtur të grekëve dhe sigurisht edhe jetës së tyre të dashurisë, me frekuencën seksuale që bie në 1.3 kontakte në javë dhe një përqindje e madhe e të anketuarve (36.7%) deklarojnë abstenim të plotë nga aktiviteti seksual në muajin e fundit (kampion prej 2000 personash, 18-64 vjeç nga e gjithë Greqia me përfaqësim të barabartë të gjinive, maj 2022).

“Është fakt që përdhunimet, dhuna në familje, femicidet dhe vetëvrasjet janë shtuar ndjeshëm kohët e fundit, ashtu si edhe divorcet. Në këtë klimë dashuria nuk lulëzon”, shpjegon Dr. Christos Fliatouras, Kirurg Urolog-Androlog, Drejtor Shkencor i Institutit Andrologjik të Athinës.

“Me heqjen e bllokimit, të rinjtë kanë shtuar kryesisht kontaktet e tyre seksuale me ‘efektin anësor’ të transmetimit të virusit dhe shtimin e rasteve, vdekjeve dhe mbytjes në repartet e terapisë intensive. Luhatjet e sëmundshmërisë çojnë në paqëndrueshmërinë e jetës së dashurisë. Proust tha se ajo që ndodh në dashuri reflektohet në jetën reale, sepse dashuria është vetë jeta, komunikimi dhe mbijetesa njerëzore”, shton Dr. Konstantinos Konstantinidis, Kirurg Urolog-Androlog, President i Institutit të Andrologjisë.

Kjo pasqyrohet në rezultatet e sondazhit, sipas të cilit ka pasur ulje-ngritje në seks, në varësi të intensitetit të pandemisë: Në verën e vitit 2020, frekuenca seksuale arriti në 3 herë në javë, kryesisht tek të rinjtë. Duke u mbytur nën kufizimet e rrepta, ata përfituan nga lehtësimi i masave për t’i dhënë dashurisë vendin e saj natyral. Gjatë kësaj periudhe të caktuar, 53.7% e të anketuarve janë përgjigjur se kanë bërë seks 3 ose më shumë herë në javë.

Pavarësisht shpërthimit të kësaj vere dhe lajmeve optimiste për efektivitetin e vaksinave të reja, jeta e dashurisë u duk se u “ftoh” në dimrin e vitit 2020. Lodhja mendore nga bllokimet dhe kufizimet e përsëritura të kombinuara me pasigurinë e përhapur përmes lajmeve të rreme rreth vaksinave, pakësoi epshin e grekëve në nëntor 2020 dhe janar 2021 duke i dhënë frekuencën e kontakteve përkatësisht në 1.6 dhe 1.5 në javë. Megjithatë, të dhënat cilësore të sondazheve treguan një optimizëm të përgjithshëm dhe besim se vaksinimi masiv do të ndihmojë njerëzimin të kapërcejë përfundimisht virusin e ri të rrezikshëm, i cili tashmë numëronte më shumë se një vit monopol interesi.

Ky optimizëm hezitues u shfaq në verën e vitit 2021, ku kontaktet seksuale arritën 2 në javë, por pa arritur nivelet e verës së vitit 2020. Rol luajtën edhe vështirësitë ekonomike që kishin filluar të preknin një pjesë të madhe të popullsisë, pasi pandemia e stërzgjatur kishte filluar të bënte efektet e saj veçanërisht në sektorin ekonomik në mbarë botën.

Kjo krizë financiare së bashku me pandeminë sigurisht që ndikuan edhe më shumë në disponimin për jetë dashurie, siç ishte e natyrshme. Varfëria po përhapet si një pandemi e re, ndërsa pasiguria ekonomike po i shtyn treguesit e stresit në të kuqe.

“Ilaçet kundër depresionit dhe qetësuesit po rrisin shitjet e tyre dhe ankthi i vdekjes, i cili tashmë është i mjaftueshëm, vendos dilema të përditshme të mbijetesës. Qershia mbi tortë erdhi me shpalljet për zgjedhje që me siguri do të shtojnë intensitetin e zemërimit të madh që tashmë dominon në mendjet e qytetarëve ”, përfundon Dr. Konstantinidis.