Fëmija me një nga IQ-të më të larta në botë/ Njihuni me 2-vjeçaren që mund të lexojë, shkruajë dhe zgjidh ushtrime!

Dy vjeçarja Isla nga Kentaki i SHBA-së, hyri në shoqërinë e njerëzve më të zgjuar në botë, pasi IQ-ja e saj është shumë më e lartë se mesatarja. Prindërit e Isla McNabb, Amanda dhe Jason, vunë re fillimisht inteligjencën e vajzës së tyre kur e panë atë duke bërë fjalë nga shkronjat plastike të alfabetit.









Pranë divanit, ata mund të lexonin fjalën ‘divan’. Pranë një telekomandë shkronjat shkruanin ‘TV’ dhe jo shumë larg kafshës shtëpiake ishte shkruar fjala ‘mace’. Isla e vogël vetëm dy vjeç mund të lexonte në nivelin e kopshtit.

“Të shohim se çfarë po ndodh këtu, të shohim sa i zgjuar është ky fëmijë ”, tha nëna e saj dhe vendosi ta çojë fëmijën e saj te një psikiatër për t’i bërë një test IQ.

Rezultatet ishin të mahnitshme, pasi ajo u rendit në 1% të popullsisë, gjë që përcaktoi edhe pranimin e saj në komunitetin Mensa, shoqëria më e madhe dhe më e vjetër me IQ të lartë, ku Isla tani është anëtarja më e re.

Vihet re se nga 50,000 anëtarët e Mensa-s në SHBA kishte vetëm tre anëtarë të tjerë nën moshën katër vjeç. Sot, gjeniu dyvjeçar shqipton shkronja, lexon dhe shkruan shkronja në tabletin që i blenë prindërit dhe mund të lexojë fjalë të tëra.

Fjalori i saj u rrit me shpejtësi, me familjen që e ndaloi numërimin në 500 fjalë. Pediatri u habit kur filloi të lexonte me zë të lartë fjalët e shkruara në një poster në zyrën e tij. Isla gjithashtu mund të bëjë ushtrime matematikore si mbledhja dhe zbritja.

Pavarësisht nga intelekti i saj i parakohshëm, Isla mbetet një vogëlushe normale, duke shijuar ‘Bluey’, një film vizatimor australian. Ajo është gjithashtu shumë sociale dhe bën miq lehtësisht në parashkollor.