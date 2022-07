Këshilla për raftet e hapura

Jo gjithmonë këto lloj raftesh përshtaten me ambientet. Edhe atëherë kur keni këndin e duhur, duhet të zbatoni disa rregulla, përndryshe, përkundrazi do të keni një ambient jo të rregullt, të shëmtuar dhe aspak funksional.









– Evitoni ndjesinë e rrëmujës, e cila ndodh duke përdorur vetëm nuanca neutrale.

– Mos i mbingarkoni me objekte metalike apo aksesorë të panumërt.

– Mund të ndërfutni aksesorë të bërë vetë apo çajnik të vjetër të gjyshes.

– Evitoni lartësitë e njëjta të aksesorëve apo librave. Pak variacion është më tërheqës.

– Mos harroni që të krijoni rafte, të cilat funksionojnë sipas nevojave specifike. Vendosni sendet që përdorni më tepër poshtë dhe ato që përdoren më rrallë, lart.

– Mos i përdorni të gjitha këto rafte për përdorim të përditshëm. Nëse do t’i përdorni, do të jenë të zbrazët në pjesën më të madhe të ditës dhe do të duken shëmtuar.

– Mos i vendosni raftet në zonat ku kaloni më tepër.

– Mos u fiksoni të bëni patjetër rafte të hapura në kuzhinën tuaj. Bëhuni realistë! Varet nga hapësira që keni, nëse përshtaten apo jo.

Përgatiti: Eva Ikonomi