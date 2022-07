Kryemadhi publikoi fakte për inceneratorët, i “kthehet” Veliaj: I ka ndërtuar me burrin e vet, t’i zgjidhin bashkë këto muhabete!

Kreu i Bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, iu përgjigj akuzave të kryetares së LSI, Monika Kryemadhi, për aferën e inceneratorëve.









“Ka kohë që nuk e dëgjoj Kryemadhin, që kur e çoi shkollën “Sami Frashëri” në Paskuqan. Sa herë vajton raste të tilla, më ngjan si njeriu që vajton, që nuk ishte pjesë e plaçkës. Janë muhabete të brenda familjes së tyre, se i kanë ndërtuar me burrin e vet. Për mua përbën zero interes publik”, tha Veliaj.

Gjithashtu, Veliaj tha se ka zero interes per deklaratat e bera nga kryetarja e LSI-se, Monika Kryemadhi lidhur me denoncimin dhe faktet e reja qe do dorezoje ne SPAK per 24 kompanite qe kane kryer evazion fiskal me kompanine e inceneratorit te Tiranes.

“Ajo duhet ta dijë më mirë kanë qenë ministra të LSI i ka caktuar ajo zonjë me burrin e vet. Sa kohë janë muhabetet e brenda familjes së tyre për mënyrën si kanë konceptuar plaçkë e si nuk kanë mbajtur hesapet me njëri tjetrin për mua përbën zero interes publik”, tha Veliaj.

Pyetje: Edhe sot edhe dje kryetarja e LSi Monika Kryemadhi ka denoncuar disa fakte që sipas saj vërtetojnë vjedhjen e parave të buxhetit te shtetit përmes 24 kompanive fantazmë që veprojnë në inceneratorin e Tiranës. I dëgjuat dhe cili është komenti juaj?

