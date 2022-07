Në vend të picave shpërndante kokainë/ 38-vjeçari shqiptar kapet në flagrancë në Athinë!

Një 38-vjeçar shqiptar ishte “delivery” i preferuar i përdoruesve të drogës në zonën e Kalitheas dhe kishte si bashkëpunëtor një bashkatdhetar 30-vjeçar.









Biznesi po shkonte mirë e më mirë për dy shqiptarët pasi kutia e produkteve të kompanisë dilivery i siguronte atij “mbrojtje” nga çdo kontroll policor.

Por informacionet që mbërritën pak kohë më parë në Prokurorinë e Narkotikëve flisnin për trafikim të sasive të mëdha dhe kështu “korrieri” shqiptar u vu nën vëzhgim deri në mëngjesin e djeshëm kur u arrestua.

Sipas policisë, 38-vjeçari, në një ambient ndihmës të shtëpisë së tij, ka poseduar me qëllim shitjen e menjëhershme te të tretët, 10 pako me kokainë dhe 2 pako me kanabis të papërpunuar. Atij gjithashtu iu gjetën 3 pako me kokainë brenda shtëpisë së tij në Kalithea.

38-vjeçari ishte arrestuar edhe më parë për vepra të ngjashme që lidhem me trafikun e narkotikëve.

Në total nga kontrollet janë gjetur dhe sekuestruar:

1936,5 gram kokainë

1880 gram kanabis i papërpunuar

shuma monetare prej 44 334.4 euro

3 peshore elektronike

makinë

motoçikleta

2 celularë

kutia e kompanisë “delivery”.