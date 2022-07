Prokuroria Elbasanit ka kaluar për gjykim Seit Manahasën dhe Kreshnik Manahasën.









Burime bëjnë me dije për Gazetën Shqiptare se personat e mësipërm akuzohen për heqje të paligjshme në bashkëpunim të lirisë, vjedhje me dhunë në bashkëpunim, ngacmim seksual dhe shtrëngim me dhunë për dhënie pasurie (Gjobvënie).

Gjithashtu, Prokuroria Elbasan ka kaluar për gjykim Kreshnik Manahasën për falsifikim dokumentesh.