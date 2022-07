Shkupi me një këmbë në turin e dytë të kualifikueseve të Champions League, “X” Ballkani i Ilir Dajës!

Sot u luajtën disa nga ndeshjet e turit të parë kualifikueseve të Champions League.Ballkani barazoi 1-1 në shtëpi me lituanezët e Zalgiris.









Sfida do zhbllokohej që në minutën e 15-të me Gripshin, i cili shfrytëzon sicc duhet një assist të Krasniqit. Barazimi do vinte nga Buff, 10 minuta më pas. Kështu, kualifikimi mbetet i hapur për sfidën tjetër.

Shkupi tregon karakter dhe mposht 3-0 modestët nga Gjibraltari, Lincoln Red. Brenda 30 minutash, ekipi nga Maqedonia e Veriut realizoi 2 gola me Danfa dhe Adetunji.

Shkupjanët do i vështirësonin punën vetes me daljen me të kuqe të gjeorgjianit, Gagi Margvelashvili në minutën e 54-të, por asgjë për t’u shqetësuar pasi goli i 3-të do vinte nga Chipolina (62’).

Djemtë e drejtuar nga Sedloski marrin një rezultat të rëndësishëm dhe shkojnë të qetë në sfidën e kthimit.