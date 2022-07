Skandali me kompanitë e inceneratorëve/ Kryemadhi: Të moshuarit janë përdorur si mburojë! Disa firma janë dënuar vetëm për 10% të evazionit!

Kryetarja e LSI-së, Monika Kryemadhi deklaron se të moshuarit të cilët figurojnë si pronarë të disa kompanive të lidhura me inceneratorët, janë përdorur si mburojë në këtë skemë evazioni fiskal.

Në një intervistë për emisionin “Open”, Kryemadhi tha se disa prej kompanive të denoncuara, janë dënuar edhe më parë për evazion në vitin 2020.

Sipas saj, këto kompani janë denoncuar vetëm për 10% të evazionit të real, pasi Prokuroria i ka mbyllur hetimet në momentin që kanë zbuluar se këto firma kanë lidhje me inceneratorët.

“Nuk dua t’i gjykoj, mund të jenë ose jo në dijeni. Mund të jenë mashtruar. Ata janë përdorur si mburojë për të çeduar një hetim që ka nisur më parë. Të gjithë keni dëgjuar që disa firma janë dënuar në 2020 për disa skema. Kanë zbuluar vetëm 5 ose 10 përqind të faturave që kanë. Sa është zbuluar se kanë lidhje me inceneratorët, hetimi është mbyllur. Janë njoftuar kompanitë që të fillojnë të mbulohen. Është mbyllur 90% e evazionit fiskal. Janë dënuar për 10 %, për disa fatura që nuk i di njeri. Volumi më i madh ka qenë me kompanitë e inceneratorëve. Kompania “Lumi 6” ka qenë nën hetim, Klodian Zoto ka rreth 1 mln dollarë me këtë kompani” – tha Kryemadhi.