VIDEO/ Vllaznia cinike në Austri, një gol për triumfin në miqësore

Vllaznia është zhvendosur në Austri për të vijuar përgatitjet për Europën. Ekipi shkodran luajti sot një miqësore ndaj Traiskirchen, duke fituar 0-1.









Takimi nisi shumë mirë për djemtë e Josës. Raste të pafundme por aspak konkretizim. Brenda 30 minutash Vllaznia rrezikoi disa herë portën kundërshtare, por nuk kishte shënjestrën e duhur. Pjesa e parë përfundoi pa gola.

Edhe pse vonoi, nuk mungoi. Në minutën e 76-të, klubi i Abissnet Superiore do merrte avantazhin me Vulaj. Vllaznia do të përballet me Universitatea Craiova në turin e dytë kualifikues të Conference League në fund të korrikut.