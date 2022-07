Arrestohen nënë e bir në Malësinë e Madhe, mashtruan 72-vjeçarin! I morën 5 mln lekë

Nënë e bir janë arrestuar në Shkodër, pasi kanë mashtruar një 72-vjeçar, me qëllim përfitimin e një shume të konsiderueshme parash.









E. L., 29 vjeç dhe L. L., 62 vjeçe (nënë e bir), banues në fshatin Mali i Jushit, Vau i Dejës i kanë marrë të moshuarit jë shumë prej 500.000 lekësh të rinj.

Sipas denoncimit të 72-vjeçarit dy mashtruesit kanë shkuar pranë banesës së të moshuarit me një motor, i janë prezantuar si nënë e bir dhe i kanë deklaruar se kanë pësuar një aksident rrugor dhe kanë nevojë për këtë shumë parash, pasi jeta e tyre rrezikohej nga pronari i mjetit, me të cilin ishin përplasur.

Policia njofton se dy të arrestuarit E. L. dhe L. L. ishin shpallur në kërkim, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Shkodër, me vendimin e datës 07.03.2022, ka caktuar për shtetasen L. L., dënimin alternativ “Shërbim prove”, për një periudhë 5-vjeçare, ndërsa shtetasin E. L. e ka dënuar me 3 vjet burgim, për veprën penale “Mashtrimi”, kryer në bashkëpunim.

Materialet iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkodër, për veprime të mëtejshme.

Njoftimi i policisë:

Shkodër

Vijon puna për kapjen dhe ndalimin e personave të shpallur në kërkim.

