DUDELANGE-TIRANA/ Nis pjesa e dytë e ndeshjes, priten lëvizjet e Shehit (VIDEO)

Tirana nis sot rrugëtimin e saj në Ligën e Kampioneve me një transfertë në Luksemburg përballë Dudelanzh, një ndeshje shumë e rëndësishme për bardheblutë të cilët duan të kalojnë turin e parë për të ndjekur objektivin e sigurimit të fazës së grupeve në një nga kompeticionet ndërkombëtare.









Në rreshtimet zyrtare të të dy skaudrave bie në sy se trajneri i kampionëve të Luksemburgut ka ndryshuar skemën e tij të preferuar 3-5-2, duke e kthyer në një 4-4-1-1. Kjo, si për faktin se i janë larguar shumë nga titullarët e mbrojtjes, ashtu edhe se vendasit i druhen sulmit të rrezikshëm të bardhebluve.

Ndërkohë, trajneri Shehi ka vendosur të mos bëjë shumë surpriza me rreshtimin duke konfirmuar atë 4-3-3 me Aleksin e vendosur para mbrojtjes si dhe me Seferin e Xhixhën në krahë të Devid në qendër të sulmit.

LIVE DUDELANZH-TIRANA 0-0

MINUTË PAS MINUTE

46’ Nis pjesa e dytë pa ndryshime në radhët e të dy skuadrave.

45’+2’ Mbyllet pjesa e parë pa gola.

45’ Jepen 2 minuta shtesë.

42’ Gashi nga e djathta harkon në zonë, Bekaj i qetë pret sferën në pozicion.

40’ Ritëm pak më i ulët në këto momente, me skuadrat që tashmë janë të kujdesshme dhe mundohen që të bllokojnë gjithçka që në mesfushë.

34’ Përsëri një skemë nga Dudelanzh në goditje nga këndi, vendasit nxjerrin një lojtar në pozicion gjuajtje por Aleksi bllokon tentativën e tij.

32’ Seferi nga e majta arrin të driblojë një kundërshtar dhe pason për Devid në qendër. Mbrojtja vendase me vështirësi largon topin që vërtitej para katërkëndorit.

29’ Kirsh ndërhyn rëndë ndaj Seferit dhe ndëshkohet me karton të verdhë.

28’ Kirsh pason te Haxhi i cili rrotullohet mirë në zonë dhe gjuan, por gjen përgjigjen e Bekajt në pozicion.

25’ Toshevski nis topin drejt Seferit por ky i fundit nuk e kontrollon në zonë dhe portieri Foks ndal gjithçka.

23’ Seferi, i detyruar të luajë larg portës nga mbulimi i mbrojtësve vendas, mundohet të nisë Devid në sulm, por pasimi i tij bllokohet nga prapavija e Dudelanzh.

20’ Dudelanzh ka marrë kontrollin e lojës në këto momente, pasi Tirana është tërhequr duke tentuar që të thumbojë me kundërsulme për të shfrytëzuar çdo lloj hapësirë që lejojnë kundërshtarët.

17’ Seferi gjuan në portë pas një topi në thellësi, por sinjalizohet në pozicion jashtë loje.

15’ Sinani tenton me një gjuajtje nga jashtë zonës, Bekaj pret në dy kohë.

12’ Panik në zonën e bardhebluve pas një goditje dënimi ku vendasit provojnë të gjuajnë në portë dhe vetëm devijimi i një prej mbrojtësve të Tiranës eviton që sfera të shkojë në rrjetë.

10’ Vjen edhe mundësia e parë për të rrezikuar portën e bardhebluve me një goditje dënimi që harkohet në shtyllën e parë. Seferi me kokë arrin të devijojë por nuk çon sferën drejt katërkëndorit të vendasve.

5’ Kundërsulm i shpejtë i vendasve me Haxhi në të djathtën, topi i tij në qendër devijohet në momentin e fundit nga Behiratçe i cili largon topin në fundore.

3’ Goditje dënimi ballore e Tiranës, Ismailgeci gjuan por nuk kalon dot murin e rreshtuar para zonës.

1’ Nis dueli në Luksemburg.

FORMACIONET ZYRTARE

Dudelanzh: Foks, Skënderoviç, Da Kosta, Diuf, Kirsh, Gashi, Sinani, Bojiç, Morren, Hasan Nader, Haxhi.

Trajner: Karlos Fangueiro

Tirana: Bekaj, Najdovski, Behiratçe, Toshevski, Ismailgeci, Aleksi, Totre, Limaj, Seferi, Xhixha, Devid.

Trajner: Orges Shehi

